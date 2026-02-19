UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İngiliz ekibi Nottingham Forest'ı ağırlayan Fenerbahçe için Kadıköy'de zorlu bir gece geride kaldı. Avrupa yolculuğunda son 16 turuna kalabilmek adına saha ve seyirci avantajını kullanmak isteyen sarı-lacivertliler, müsabakadan beklediği skoru alamayarak tur şansını İngiltere'deki rövanşa bıraktı. Chobani Stadı'nda gerçekleşen ve İsviçreli hakem Sandro Scharer'in yönettiği bu kritik karşılaşmayı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da yerinden takip eden isimler arasındaydı.

Kadıköy'de Vitor Pereira rüzgarı ve erken şoklar

Mücadelenin teknik direktörler bazındaki en dikkat çekici ayrıntısı, Nottingham Forest'ın başında Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Vitor Pereira'nın yer almasıydı. Pereira, İngiliz ekibiyle çıktığı ilk resmi maçta eski takımıyla Kadıköy'ün atmosferinde yüzleşti. Maça dengeli bir başlangıç yapmak isteyen Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, henüz 9. dakikada Milan Skriniar'ın sarı kart görmesiyle savunmada baskı hissetmeye başladı. Dakikalar 21'i gösterdiğinde ise sahneye çıkan Murillo, konuk ekibi öne geçiren golü kaydederek tribünleri sessizliğe bürüdü.

Sakatlık kabusu ve art arda gelen goller

Fenerbahçe için işler sadece skor tabelasında değil, kadro istikrarı noktasında da ters gitmeye başladı. Karşılaşmanın 26. dakikasında savunmanın kilit ismi Milan Skriniar, yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyerek yerini takım arkadaşına bırakmak zorunda kaldı. Defans hattındaki bu zorunlu değişimin ardından ataklarını sıklaştıran Nottingham Forest, ilk yarının sonlarına doğru 43. dakikada Igor Jesus'un ayağından bulduğu golle farkı ikiye çıkararak soyunma odasına büyük bir moralle girdi.

İkinci yarı hamleleri sonuç vermedi

Tedesco, ikinci devrenin başında oyuna müdahale ederek Kerem ve Mert’in yerine Nene ile Levent’i sahaya sürdü. Ancak bu değişikliklerin etkisi henüz sahaya yansımadan, 50. dakikada Gibbs-White'ın attığı golle skor bir anda 3-0'a geldi. Oyunun kontrolünü tamamen eline alan İngiliz temsilcisi karşısında direnç göstermeye çalışan sarı-lacivertlilerde, 69. dakikada Jayden Oosterwolde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü ve 26 Şubat'ta İngiltere'de oynanacak rövanş müsabakasında forma giyme şansını kaybetti.

Kadrolar ve maçın genel tablosu

Fenerbahçe sahaya Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert, Kante, Guendouzi, Talisca, Asensio, Kerem ve Sidiki Cherif on biriyle çıkarken; rakip Nottingham Forest ise Ortega, Aina, Milenkovic, Murillo, Williams, Sangare, Anderson, Gibbs-White, Hutchinson, Hudson-Odoi ve Igor Jesus kadrosuyla karşılık verdi. Lig aşamasını 12 puanla 19. sırada bitiren temsilcimizde, tedavisi süren Edson Alvarez bu önemli randevuda görev alamayan tek eksik olarak kayıtlara geçti.

