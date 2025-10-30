Son Mühür - Süper Lig’de 11. hafta mücadelesi yarın başlayacak ve futbolseverleri bu hafta iki büyük derbi bekliyor.

Trendyol Süper Lig’de 11. hafta heyecanı yarın başlayacak. Haftanın en önemli karşılaşması olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi, 2 Kasım Pazar günü saat 20.00’de Tüpraş Stadı’nda oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu’nun duyurusuna göre, Süper Lig’de 11. haftanın maç programı şu şekilde olacak: Yarın: 20.00 RAMS Başakşehir-Kocaelispor (Başakşehir Fatih Terim) 1 Kasım Cumartesi: 17.00 Göztepe-Gençlerbirliği (Gürsel Aksel) 20.00 Galatasaray-Trabzonspor (RAMS Park) 2 Kasım Pazar: 14.30 TÜMOSAN Konyaspor-Samsunspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir) 17.00 Zecorner Kayserispor-Kasımpaşa (RHG Enertürk Enerji) 20.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Tüpraş) 3 Kasım Pazartesi: 20.00 ikas Eyüpspor-Hesap.com Antalyaspor (Stat belli değil) 20.00 Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK (Alanya Oba) 20.00 Çaykur Rizespor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Çaykur Didi)