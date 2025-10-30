Son Mühür - Savunmasını takviye etmek isteyen Galatasaray, PSG’nin genç stoperi Lucas Beraldo için tekrar girişimde bulundu. Fransız medyasına yansıyan haberlere göre, sarı-kırmızılılar 21 yaşındaki Brezilyalı oyuncuyu opsiyonlu kiralık olarak kadroya katmayı planlıyor.

Tarihindeki en iddialı kadrolardan birini oluşturmayı hedefleyen Galatasaray, ocak transfer döneminde özellikle savunma hattını güçlendirmeyi amaçlıyor. Teknik direktör Okan Buruk, sol stoperde Abdülkerim Bardakcı’ya alternatif olabilecek hızlı ve genç bir oyuncu istedi. Bu doğrultuda yönetim, uzun süredir ilgilendiği Lucas Beraldo için yeniden harekete geçti.

Kiralık olarak isteniyor

Fransız basını L'Équipe’in haberine göre, bu sezon PSG formasıyla sınırlı süre alan Lucas Beraldo, daha fazla oynama imkânı bulabileceği bir kulübe gitmek istiyor. 2026 Dünya Kupası öncesinde Brezilya Milli Takımı’ndaki yerini korumak isteyen genç savunmacı, ocak ayında ayrılma kararı aldı. Galatasaray yönetimi, Beraldo’yu 6 aylık kiralık olarak kadroya katmayı planlıyor. Öngörülen sözleşmede zorunlu olmayan bir satın alma maddesi yer alacak. Sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turuna yükselirse, transferin gerçekleşme olasılığının artacağı ifade ediliyor.

2028 yılına kadar sözleşmesi var