31 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla Fenerbahçe'nin toplam borcunun 395 milyon euro olduğu duyuruldu. Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantıya Kulüp Başkanı Sadettin Saran, eski başkanlar Aziz Yıldırım ve Ali Koç’un yanı sıra yönetim kurulu ve Yüksek Divan Kurulu üyeleri de katıldı.

Toplantıda Şekip Mosturoğlu şu sözleri dile getirdi:

"Sayın Sadettin Saran, kulübümüzün 38. başkanı oldu. Kendisini ve yönetim kurulunu tebrik ediyor, madalyaların ve kupaların kazanılacağı başarılı bir dönem diliyorum. Nisan ayından itibaren kulübümüz ve camiamız son derece sıkıntılı günler yaşamaya başlamıştı. Tüzükte seçim için belirlenmiş takvim işlerken, son derece karmaşık bir durumu çözerek çok adaylı seçimin önünü açtık. Seçim organizasyonunda görev alan herkese teşekkür ediyorum. Kusursuz seçim süreci, sayın Sadettin Saran ve sayın Ali Koç'un, yüksek divan kurulu başkanlığı çerçevesinde gerçekleştirdiği önceden belirlenen ilkeler ve ortak akılla yürütülmüştür.

Sonuçların çok az bir farkla belirlenmiş olması, kulübümüzün geldiği demokratik olgunluk anlamında da önemlidir. Sayın Ali Koç'un sergilediği demokratik olgunluk, sayın Sadettin Saran ve ekibinin gösterdiği ölçülü sevinç ile her iki başkanın birlik, beraberliğe yönelik sergilediği irade, camianın görmeyi arzu ettiği tablonun doğmasına vesile olmuştur."