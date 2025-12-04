Son Mühür - Fenerbahçe–Galatasaray derbisinin ardından Galatasaray Kulübü, Fenerbahçeli Jhon Duran’ın gol sevinci nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Fenerbahçe–Galatasaray derbisindeki olaylar ve sonrasında yapılan açıklamalar üzerine her iki kulüpten bazı isimler PFDK’ya gönderilmişti. Ancak Fenerbahçeli Jhon Duran’ın derbide attığı golün ardından yaptığı sevinç hareketi için PFDK sevki yapılmamıştı. Bu durumun ardından Galatasaray Kulübü, bugün Anadolu Adliyesi’ne başvurarak Jhon Duran hakkında “taciz ve teşhircilik” iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.