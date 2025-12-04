Son Mühür- NBA'de Houston Rockets, bu sezon beklentilerin uzağında kalan Sacramento Kings'i ağırladı.

30 dakika sahada kalan Alperen Şengün, 28 sayıyla Houston'ın en çok sayı atan oyuncusu olarak dikkati çekti. Alperen ayrıca 10 ribaund, 3 asist ve 4 top çalmayla oynadı.

Houston'da Kevin Durant 20 sayı, 8 asist, Amen Thompson 20 aayı, 12 ribaund, 7 asist, Jabari Smith Jr. 14 sayı ve 8 ribaundla galibiyete katkı sağlayan isimler oldu.

Son haftaların başarılı ismi Reed Sheppard 5 sayı ve 6 ribaundluk performansla beklentilerin uzağında kaldı.



İkinci yarı ağırlığını koydu...



Karşılaşmanın ilk devresini 1 sayı geride kapatan Houston üçüncü periyottan itibaren oyuna ağırlığını koyarak karşılaşmayı 26 sayı farkla 121-95 kazanan taraf olmayı başardı.

Konuk Sacramento'da Maxime Raynaud ve Malik Monk 25'er sayıyla oynadı.

Russell Westbrooks'un 12 sayı, 4 ribaund ve 9 asistlik performansı yenilgiyi önlemeye yetmedi.

Bu sonuçla ligde 14'üncü galibiyetine ulaşan Houston Batı Konferansı'nda Oklahoma ve Lakers'ın ardından üçüncü sırada yer alıyor.

NBA'de gecenin sonuçları...



Knicks- Hornets: 119-104

Hawks- Clippers: 92-115

Bulls- Nets: 103-113

Rockets- Kings: 121-95

Bucks- Pistons: 118-103

