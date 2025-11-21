Son Mühür - 10 Ocak'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak 2025 Süper Kupa finalinin yarı final eşleşmeleri, TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimiyle belli oldu. Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray ile Trabzonspor 5 Ocak’ta Gaziantep’te karşılaşacak, Fenerbahçe ile Samsunspor ise 6 Ocak’ta Adana’da mücadele edecek.

Süper Kupa yarı final programı

Galatasaray-Trabzonspor: 5 Ocak 2026 Pazartesi, Gaziantep Stadı

Fenerbahçe-Samsunspor: 6 Ocak 2026 Salı, Yeni Adana Stadı

Final maçı 10 Ocak 2026 Cumartesi, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.