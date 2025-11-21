Son Mühür - FIFA 2026 Dünya Kupası yolunda ilerleyen A Milli Futbol Takımı’na yeni bir isim katılıyor. Milli Takım yetkilileri, Arjantin’in alt yaş kategorilerinde forma giyen 17 yaşındaki Can Armando Güner için harekete geçti. Bundesliga ekibi M’Gladbach’ta oynayan Güner’in annesi Alman, babası Türk, büyükannesi ise Arjantinli. Türk Milli Takımı, genç yeteneği kadrosuna kazandırmayı hedefliyor.

Can Armando Güner, başlangıçta Almanya’nın milli davetini kabul etmiş, ancak daha sonra tercihini değiştirerek Arjantin’in teklifine olumlu yanıt vermişti. Arjantin’in U17 takımında forma giymeye başlayan ve Katar’daki U17 Dünya Kupası’nda şans bulan genç hücum oyuncusuna, Türk yetkililer de davet sundu. Hücumun sağ kanadında görev yapan 17 yaşındaki futbolcu, A Milli Takım seviyesinde henüz nihai tercih yapmadı. ESPN’in haberine göre, Can Armando Güner geçen yaz hem Arjantin hem de Türk Milli Takımı’ndan teklif aldı, ancak kararını hâlâ vermedi. Almanya, Türkiye ve Arjantin arasında seçim yapacak olan genç oyuncunun, daha fazla forma şansı bulabileceği bir takımda yoluna devam etmeyi düşündüğü bildiriliyor.