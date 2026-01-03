Türk futbolunun iki dev çınarı Galatasaray ve Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa yarı final mücadelesinde kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği karşılaşma öncesinde, en çok merak edilen konuların başında maçın statüsü geliyor. Özellikle "rövanş var mı?" ve "tek maç mı?" soruları, arama motorlarında taraftarlar tarafından sıklıkla sorgulanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belirlenen yeni formata göre, Süper Kupa artık dörtlü final sistemiyle oynanıyor ve bu aşama, kupanın sahibini bulması yolunda kritik bir viraj niteliği taşıyor.

TFF'nin açıkladığı takvime göre, nefesleri kesecek olan bu dev müsabaka 5 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 20.30'da Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak. Ligdeki şampiyonluk yarışının yanı sıra müzelerine bir kupa daha götürmek isteyen her iki takım da sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor. Kazanan tarafın 10 Ocak'taki finalde boy göstereceği karşılaşma için geri sayım sürerken, takımların son hazırlıkları da tamamlanmak üzere.

Tek Maç Eleme Sistemi ve Rövanş Durumu

Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki Süper Kupa yarı final karşılaşması, "tek maç eleme" usulüne göre oynanacak. Yani bu eşleşmenin bir rövanşı bulunmuyor. 90 dakika sonunda rakibine üstünlük sağlayan taraf, adını doğrudan Süper Kupa finaline yazdıracak. Mağlup olan takım ise turnuvaya veda edecek. Bu statü, her iki takımın da hata yapma lüksünü ortadan kaldırırken, izleyicilere taktiksel açıdan zengin ve heyecan dozu yüksek bir 90 dakika vaat ediyor.

Beraberlik Halinde Süreç Nasıl İşleyecek?

Futbolseverlerin aklındaki bir diğer kritik soru ise normal sürenin beraberlikle bitmesi durumunda ne olacağı. TFF'nin Süper Kupa statüsüne göre, 90 dakikalık normal süre eşitlikle tamamlanırsa, maçta 15'er dakikalık iki devre halinde uzatma bölümlerine geçilecek. Eğer 30 dakikalık uzatma süresinde de eşitlik bozulmazsa, seri penaltı atışları kazananı belirleyecek. Penaltılarda rakibine üstünlük kuran ekip, diğer yarı final eşleşmesinin (Beşiktaş-Fenerbahçe) galibiyle finalde kupa için kapışacak.

Galatasaray ve Trabzonspor'un Kupa Karnesi

Süper Kupa tarihinde daha önce de karşı karşıya gelen iki ekipten Galatasaray, bu kupayı en çok müzesine götüren takım unvanını elinde bulunduruyor. Sarı-kırmızılılar, kupayı kazanarak bu alandaki rekorunu geliştirmeyi hedeflerken, Trabzonspor ise son yıllarda yakaladığı kupa alışkanlığını sürdürmek istiyor. Bordo-mavililer, özellikle "tek maçlık finallerin takımı" olarak bilinen kimlikleriyle, zorlu rakibi karşısında sürpriz bir sonuca imza atmayı planlıyor.