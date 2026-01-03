Akdeniz temsilcisi, ligdeki hedefleri doğrultusunda teknik heyette değişikliğe giderek yeni bir yapılanma sürecine girdi. Yönetim kurulu, takımın oyun felsefesine uygun bir isim arayışında Sami Uğurlu isminde karar kıldı. İmza töreninin ardından görevine başlayan Uğurlu, takımın ligdeki konumunu yükseltmek ve istikrarlı bir performans grafiği yakalamak için mesai harcıyor.

Sami Uğurlu ile 2026 Sonuna Kadar Sözleşme

Antalyaspor yönetimi, teknik direktörlük görevi için Sami Uğurlu ile 1.5 yıllık bir planlama yaptı. Kulüp tarafından yapılan resmi duyuruda, "Teknik Direktör Sayın Sami Uğurlu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı" ifadeleri kullanıldı. Bu anlaşma, kulübün kısa ve orta vadeli planlarında Uğurlu'ya duyduğu güveni simgeliyor. Takımın başına geçen yeni hoca, ilk antrenmanına çıkarak oyuncularla tanıştı ve hedeflerini paylaştı.

Volkan Demirel İhtimali Neden Gerçekleşmedi?

Sami Uğurlu ile anlaşma sağlanmadan önce Antalyaspor'un gündemindeki ilk isim Volkan Demirel oldu. Taraflar arasında yapılan görüşmelerde sona yaklaşıldığı belirtilse de, son aşamada pürüzler giderilemedi ve anlaşma sağlanamadı. Yönetim, Demirel ile yapılan görüşmelerin olumsuz sonuçlanması üzerine rotayı hızla Sami Uğurlu'ya çevirdi ve transferi bitirdi. Bu süreç, kulübün teknik direktör konusundaki kararlılığını ve hızlı aksiyon alma kabiliyetini gösteriyor.

Sami Uğurlu Kimdir?

Sami Uğurlu, Türk futbolunda son yıllarda gösterdiği performansla dikkat çeken teknik direktörler arasında yer alıyor. Antrenörlük kariyerine çeşitli alt yaş kategorilerinde başlayan Uğurlu, özellikle Kasımpaşa'da yakaladığı çıkışla adından söz ettirdi. 2021-2022 sezonunda Kasımpaşa'nın başında başarılı bir grafik çizen teknik adam, takıma oynattığı hücum futbolu ile beğeni topladı.

Kariyer yolculuğunda 2023 yılında TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'da görev alan Uğurlu, burada kısa bir süre çalıştıktan sonra 2023-2024 sezonunda tekrar Kasımpaşa'ya döndü. İstanbul temsilcisindeki ikinci döneminde de istikrarlı bir görüntü sergileyen deneyimli çalıştırıcı, 2024-2025 sezonunda ise Alanyaspor'u çalıştırdı. Akdeniz ekibindeki görevinin ardından şimdi de Antalyaspor'un başarısı için ter döken Sami Uğurlu, ligi tanıyan ve oyuncu gelişimine önem veren yapısıyla biliniyor.