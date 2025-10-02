Türkiye’de son dönemde adı sıkça gündeme gelen Emine Güneş, özellikle Filistin’deki ablukayı kırmaya çalışan “Sumud Filosu”na katılımıyla dikkat çekiyor. Hem akademik kariyeri hem de sivil toplum faaliyetleriyle öne çıkan Güneş, denizcilik sektöründeki deneyimi ve bilimsel çalışmalarıyla da adından söz ettiriyor. Peki, Emine Güneş kim, nereli ve ne iş yapıyor? İşte merak edilen yanıtlar ve detaylar...

Emine Güneş’in kökenleri ve eğitimi

Emine Güneş, Trabzon’un Köprübaşı ilçesi Beşköy mahallesinden geliyor. Güneş; lise sonrasında, 2010-2015 yılları arasında Zirve Üniversitesi’nde Deniz Ulaştırma ve Yönetim Mühendisliği eğitimi aldı. Aynı dönemde, Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünü de tamamladı. Yüksek lisansını İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Deniz Ulaştırma Mühendisliği üzerine yaptı. Akademik yolculuğunu daha da ileri taşıyarak, hem İTÜ’de hem de Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde doktora çalışmalarına yöneldi. Ayrıca Atina Ulusal Teknik Üniversitesi’nde Gemi İnşaat ve Deniz Mühendisliği alanında da eğitim aldı ve Avrupa’da da bilimsel tecrübe kazandı.

Kariyerinin öne çıkan adımları

Akademide önemli bir yol kat eden Emine Güneş, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nde 2018-2021 arası Araştırma Asistanı olarak çalıştı. 2021 yılından bu yana ise Samsun Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak görevine devam ediyor. Güneş’in eğitim hayatında dikkati çeken noktalardan biri de, Erasmus+ programı ile uluslararası projelerde yer alması oldu.

Denizcilikteki tecrübesi ve rolü

Emine Güneş, akademik alanda olduğu kadar denizcilikte de aktif rol aldı. UN Ro-Ro, İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Cenk Denizcilik gibi kurumlarda güverte kadeti olarak çalıştı. Ayrıca, çeşitli projelerde sınırsız nöbetçi memuru görevini üstlendi. Bu tecrübeler, onun hem bilimsel hem de pratik anlamda denizcilik bilgisine sahip olmasına katkı sağladı.

Sumud Filosu’ndaki görevi ve mesajı

Emine Güneş’in ulusal çapta tanınmasını sağlayan en önemli adım, Sumud Filosu’nda aktif olarak yer alması oldu. Güneş, filoda “Marinette” adlı gemiden son durumu aktaran aktivist olarak görev alıyor. Sivil ve barışçıl yollarla Gazze’deki ablukayı kırmaya çalışan filoda, özellikle çocuklara umut olma amacı taşıdığı biliniyor. Emine Güneş, misyonlarının “Gazze sahilinde bekleyen çocukların yüzünde bir tebessüm oluşturmak” olarak özetliyor.

Sumud Filosu’nun hareket noktası ve hedefi

Sumud Filosu, İspanya’nın Barcelona kentinden yola çıktı. Güneş, bu hareketi daha önce hayata geçirilen “Özgürlük Filosu” ile benzetiyor ve Gazze’deki ablukanın kırılması yönünde yeni umutlar taşıyor. Yaptığı açıklamalarda, filonun uluslararası hukuka uygun ve sadece barışçıl amaçlar taşıdığını vurguluyor. Ayrıca, devletlerden destek beklediklerini de ifade ediyor.

Aktivist kimliğiyle öne çıkan ve akademik kariyerini sürdüren Emine Güneş, Sumud Filosu’ndaki göreviyle ulusal ve uluslararası kamuoyunda dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.