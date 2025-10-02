Son Mühür- Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu, İsrail donanması tarafından kuşatma altına alındı. Ablukayı kırmayı hedefleyen filoya, 20’den fazla savaş gemisiyle çevreleme yapıldığı ve sivil teknelere baskın düzenlendiği bildirildi. Son yayın yapan gemiye de müdahale edildi.

Türk vatandaşları da gözaltına alındı

Baskın sırasında 37 Türk vatandaşı da dahil olmak üzere yaklaşık 200 aktivist gözaltına alındı. Aktivistlerin, İsrail’in Aşdod Limanı’na götürülmek üzere yola çıkarıldığı öğrenildi.

“Gazze’de adil ve kalıcı barışa katkı sağlayacağız”

Yaşanan gelişmelerin ardından Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bir açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Gazze’deki insani trajediyi sona erdirecek her girişimi ilke itibarıyla desteklediğimizi ve bu çerçevede tarafların kabul edeceği adil ve kalıcı bir barışın tesisine katkı sağlamaya devam edeceğimizi vurguluyoruz.”

MSB’den “Filistin’de 800 Yıl” dersi

Bakanlık ayrıca, Filistin’in tarihi sürecine dikkat çekmek için yeni bir eğitim etkinliği düzenleneceğini duyurdu. Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları’nın 2025-2026 eğitim yılı açılışı kapsamında Milli Savunma Üniversitesi Rektörü tarafından “Filistin’de 800 Yıl” başlıklı ilk dersin verileceği belirtildi. Bu derste, Filistin’in Türk hâkimiyetindeki barış ve huzur dönemleri ile günümüzde yaşanan katliama giden süreç ele alınacak.