Çeşitli sosyal medya platformlarında, Sumud Filosu’na katılan E.Ö. isimli vatandaşın, “İsrail’e karşı yürüttüğü boykot faaliyetleri nedeniyle boykot listesindeki firmaların şikayeti üzerine gözaltına alındığı” yönünde paylaşımlar yapıldı. İddialar kısa sürede gündem olurken, İstanbul Valiliği konuyla ilgili yazılı açıklama yayımladı.

“Hiçbir gözaltı işlemi yapılmadı”

Valilik açıklamasında, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Açıklamada, “Sumud Filosuna katılan vatandaşlarımızdan E.Ö.’nün İsrail’e karşı yürüttüğü boykot çalışmaları nedeniyle gözaltına alındığına dair paylaşımlar tümüyle asılsızdır” ifadeleri kullanıldı.

Valilik, E.Ö.’nün İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınmadığını, yalnızca kayıp başvurusu nedeniyle kimlik tespiti yapıldığını belirtti.

E.Ö. hakkında kayıp başvurusu yapılmış

Açıklamaya göre, E.Ö. isimli vatandaş hakkında eşi tarafından 3 Ekim 2025 tarihinde Eyüpsultan İlçesi Akşemsettin Polis Merkezi Amirliği’ne kayıp başvurusu yapıldı.

Valilik, bu nedenle E.Ö.’ye VİP terminal girişinde yalnızca bir form düzenlendiğini, herhangi bir gözaltı ya da farklı işlem uygulanmadığını bildirdi. Kimlik işlemlerinin ardından E.Ö., geldiği kafileyle birlikte Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Sumud Filosu aktivistleri İstanbul’da ağırlandı

İsrail yönetimi tarafından alıkonulan Küresel Sumud Filosu’ndaki 36’sı Türk olmak üzere 137 aktivist, dün İstanbul’a getirilmişti.

Aktivistler, sağlık kontrollerinin ardından şikâyetçi olmaları nedeniyle ifadeleri alınmak üzere Adli Tıp Kurumu’na yönlendirilmişti.

Valilik açıklamasında, “Sumud filosu kafilesi İstanbul Havalimanı’nda en üst düzey kamu görevlileri ve vatandaşlarımız tarafından VİP terminalinde coşkuyla karşılanmıştır” ifadeleri yer aldı.

“Kafileye kötü muamele iddiaları da yalan”

İstanbul Valiliği ayrıca, aktivistlere yönelik kötü muamele veya gözaltı uygulandığına dair iddiaların da gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Terör devleti İsrail’in Gazze’de uyguladığı soykırım ablukasını kırmak için oluşturulan Sumud Filosu kafilesi, Valiliğimiz tarafından otellerimizde misafir edilmektedir.

İnsanlık onurunu korumak için bedel ödemeyi göze alan kafileyi İstanbul’da misafir etmekten onur duymaktayız.”

Valilik: ‘Gerçeği yansıtmamaktadır'

Valilik, açıklamasının sonunda, İstanbul’da ağırlanan aktivistlere destek mesajı verdi: “Kafileye kötü muamele, gözaltı vb. uygulamaların yapıldığı iddiaları ise gerçeği yansıtmamaktadır.”