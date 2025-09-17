Sümeyye Boyacı, Türkiye'nin en başarılı paralimpik yüzücülerinden biri. 5 Şubat 2003 tarihinde Eskişehir'de doğan 22 yaşındaki sporcu, doğuştan iki kolu olmadan dünyaya geldi.

Cumhuriyet tarihinde dünya şampiyonu olan ilk kadın paralimpik yüzücü unvanına sahip olan Boyacı, aynı zamanda ressam kimliği ile de tanınıyor. S5 engelli sınıfında serbest, sırtüstü ve kelebekleme dallarında yarışıyor.

Sümeyye Boyacı Kimdir?

5 Şubat 2003 tarihinde Eskişehir'de doğan Sümeyye Boyacı'nın babası İsmail Boyacı, annesi Semra Boyacı. Ailenin ilk çocuğu olan Boyacı'nın Musab Hüseyin Boyacı adlı küçük bir erkek kardeşi bulunuyor.

Doğuştan iki kolu olmayan Boyacı, aynı zamanda kalça çıkıklığı rahatsızlığı ile dünyaya geldi. İlkokul eğitimini özel bir okulda alan genç sporcu, ayaklarıyla yazı yazmayı öğrendi. 4,5 yaşında ayağıyla resim yapmaya başladı.

Yüzme Kariyerine Başlangıç

2008 yılında gittiği bir akvaryumda balıkların kolları olmadan yüzebilmesinden etkilenerek yüzmeye başladı. Eğitmeni Çiğdem Abaza kendisine yüzmeyi 12 saatte öğretti.

2013 yılında antrenör Mehmet Bayrak ile çalışmaya başlayan Boyacı, spor kariyerinde hızla yükseldi. 2016 yılında milli sporcu ünvanını aldı.

Uluslararası Başarıları

2016 - Berlin'deki ilk uluslararası yarışında 50 metre sırtüstü gençler B S5 kategorisinde altın madalya kazandı.

2018 - Dublin'deki Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre sırtüstü S5 kategorisinde altın madalya alarak Türk yüzme tarihinde bir ilke imza attı.

2019 - Londra'daki Dünya Şampiyonası'nda 44.74'lük derecesi ile dünya ikincisi oldu.

2022 - Portekiz'in Madeira Adası'ndaki Paralimpik Dünya Şampiyonası'nda 41.58'lik dereceyle dünya şampiyonu olarak tarihe geçti.

Sanat Hayatı

Sümeyye Boyacı aynı zamanda yetenekli bir ressam. Aleksandr Puşkin'in "Altın Balık" adlı kitabının Türkçe çevirisi için yaptığı resim, dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e Rusya ziyareti sırasında sunuldu.

2009'da suluboya eserlerinin Moskova'da sergilendiği Boyacı, 2014'te yaptığı ebru sanatıyla da sergi açtı. Altı yaşında Moskova'da resim sergisi açan ilk Türk oldu.

Rol Model Oluşu

2020 yılında Barbie, "Yılın İlham Veren Kadınları" arasında Türkiye'den Sümeyye Boyacı'yı seçti. Amerika'daki Barbie Müzesi'nde sergilenmek üzere onun bebeği üretildi.

"Kollarım olmayabilir ama kimsenin görmediği kanatlarım var" sözleriyle herkese ilham veren Boyacı, şu anda Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde eğitim görüyor