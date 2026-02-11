Zeynep Günay'ın yönetmenliğini üstlendiği dizi, dönemin atmosferini yansıtan sanatsal çekim teknikleriyle dikkat çekiyor. Peki Masumiyet Müzesi kaç bölüm sürecek ve 2. sezon gelecek mi?

Masumiyet Müzesi 1. sezon kaç bölüm olacak

Netflix'in orijinal Türk yapımı Masumiyet Müzesi, ilk sezonda toplamda 9 bölümden oluşuyor. Tüm bölümler 13 Şubat'ta aynı anda yayına girecek. Dolayısıyla izleyicilerin merak ettiği 10. bölüm bu sezon için söz konusu değil.

Dizinin tüm bölümlerinin tek seferde yayınlanması Netflix'in klasik stratejisiyle uyumlu. İzleyiciler diziyi tek oturuşta ya da kendi tempolarında izleme şansına sahip olacak.

Masumiyet Müzesi 2. sezon çıkacak mı

Dizinin 2. sezonuna dair henüz yapımcılardan veya Netflix'ten resmi bir açıklama gelmedi. Ancak yapımın mini dizi formatında tasarlandığı göz önüne alındığında 2. sezon ihtimali oldukça düşük görünüyor.

Orhan Pamuk'un romanı tek bir hikayeyi anlattığı için dizinin de bu hikayeyi 9 bölümde tamamlaması bekleniyor. Büyük olasılıkla Masumiyet Müzesi, 1. sezonla ekranlara veda edecek.

Masumiyet Müzesi konusu ve oyuncuları

Dizi, zengin bir ailenin oğlu Kemal Basmacı'nın uzak akrabası Füsun'a duyduğu imkansız aşkı konu alıyor. 1970'lerin İstanbul'unda geçen hikaye, toplumsal sınıflar arasındaki uçurumu ve yasak aşkın yıkıcı etkilerini gözler önüne seriyor.

Kadrosunda Selahattin Paşalı ve Eylül Lize Kandemir'in yanı sıra Oya Unustası, Tilbe Saran, Bülent Emin Yarar, Gülçin Kültür Şahin ve Ercan Kesal gibi usta isimler yer alıyor.

Masumiyet Müzesi gerçekte var mı

Orhan Pamuk, romanını yazdıktan sonra İstanbul Beyoğlu'nda gerçek bir Masumiyet Müzesi açtı. Çukurcuma'da bulunan müze, romandaki nesnelerin sergilendiği benzersiz bir mekan olarak ziyaretçilerini ağırlıyor. Dizinin yayınlanmasıyla birlikte müzeye ilginin artması bekleniyor.