Peynirin çabuk kuruması ve küflenmesi, onu sık tüketenlerin en büyük şikayetlerinden biri olmaya devam ediyor. Uzmanlara göre ise basit bir saklama yöntemi sayesinde peynirin hem ömrü uzuyor hem de lezzeti korunuyor. Şarküteri uzmanları, özellikle plastik ambalaj ve hava almayan kapların peynir için büyük bir hata olduğuna dikkat çekiyor.

Peynirin nefes alan bir gıda olduğunu belirten uzmanlar, onu tamamen kapatan saklama yöntemlerinin bozulmayı hızlandırdığını ifade ediyor. Pek çok kişinin tercih ettiği plastik saklama kaplarının, hassas peynirlerde hızlı bozulmaya neden olabildiği vurgulanıyor.

Mücizevi mumlu kağıt yöntemi

The Cheese Lover platformunda çeşitli fikirlerini paylaşan uzmanlara göre peynir saklamanın en pratik yollarından biri mumlu kağıt kullanmak. Peynirin hem nem dengesini korumasına hem de içindeki karbondioksiti dışarı atmasına yardımcı olan bu yöntem, kurumayı önemli ölçüde azaltıyor. Uzmanlar, yalnızca bir parça mumlu kağıdın yeterli olduğunu belirtiyor.

Her peynir için aynı yöntem geçerli değil

Mumlu kağıt her peynir için uygun görülmüyor. Özellikle rokfor ve küflü peynir gibi nem oranı yüksek çeşitlerde alüminyum folyo tercih edilmesinin daha faydalı olacağı belirtiliyor. Bu tür peynirlerin farklı saklma koşullarına ihtiyaç duyduğu ifade ediliyor.

Streç film kullanımına dikkat

Peyniri tamamen streç filme sarmanın da sık yapılan hatalar arasında yer aldığı kaydediliyor. Bu yöntem nemi hapsederek küf oluşumunu artırabiliyor. Uzmanlar, streç film kullanılacaksa yalnızca kesilen kısmın kapatılması gerektiğini, kabuk kısımlarının ise hava alması için açık bırakılmasını öneriyor..

Küp şeker detayı şaşırtıyor

Peynirin saklandığı kabın içine eklenen bir adet küp şekerin fazla nemi emerek bozulmayı geciktirdiği belirtiliyor. Uzmanlara göre bu yöntem, peynirin terlemesini önleyerek daha uzun süre taze kalmasını sağlıyor. Ayrıca peynirin buzdolbı sebzelik çekmecesinde saklanmasının, daha dengeli soğukluk ve düşük nem oranı nedeniyle avantaj sunduğu ifade ediliyor.