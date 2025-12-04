İstanbul Fatih'te, tarihi yarımadanın kalbi Sultanahmet Camii'nin hemen yanında bulunan bir restoranda yangın çıktı. Restoranın bacasında başlayan ve kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki yeşil alana ve ağaçlara yayılarak endişe yarattı. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Alevler çevredekilerin ihbarıyla söndürüldü

Yangın, saat 15.30 sularında, Sultanahmet Camii'ne bitişik konumdaki bir restoranın bacasında henüz belirlenemeyen bir sebeple başladı. Başlangıçta küçük olan alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü ve restoranın çevresindeki ağaçlara sıçrayarak tehdit oluşturdu. Çevrede bulunan vatandaşların acil durum ihbarı üzerine olay yerine hızla itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu alevler tamamen söndürüldü ve bölgede soğutma çalışması yapıldı.

Hasar oluştu, yaralı yok

Yangın sonrası sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, olayda yaralanan veya dumandan etkilenen kimsenin olmadığı belirlendi. Ancak yangın nedeniyle restoranda ciddi hasar oluşurken, alevlerin sıçraması sonucu Sultanahmet Camii avlusunun duvarlarında da maddi zarar meydana geldiği tespit edildi.

Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi ve hasar tespiti için olay yerindeki ekiplerin incelemeleri devam ediyor.