Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Rıdvan Güleç’i makamında ziyaret etti. Uyuşmazlık Mahkemesi binasında gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Yargının bağımsızlığına vurgu

Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Özel, yüksek yargının yetkilileriyle Türkiye’nin anayasal düzene bağlı bir hukuk devleti olarak işleyişine ilişkin değerlendirmelerini paylaştığını söyledi. Özel, ziyaretlerin siyasi içerik taşımadığını belirterek, hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığının önemine dikkat çekti.

Siyasi değerlendirme yapılmayacak

CHP lideri, gündeme dair siyasi yorumlarda bulunmanın ziyaretin amacı ve ortamı açısından uygun olmadığını ifade ederek, “Bu tür ziyaretlerimiz, yargı kurumlarının bağımsızlığına verdiğimiz önemi göstermek, anayasanın devletin tüm kurumları için bağlayıcı olduğunu vurgulamak amacıyla gerçekleştiriliyor” dedi.