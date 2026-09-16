Yapımın yayına girmesiyle birlikte Sultana filmi Fahriye kimdir ve karaktere hayat veren ismin geçmişi sosyal medyada büyük bir merak dalgası başlattı. Kulisteki sert duruşu ve sahne enerjisiyle hafızalara kazınan Fahriye rolü, sergilenen oyunculukla izleyiciden tam not almayı başardı.

Merak edilen ayrıntılar netleşti. Yapımda başarılı performansıyla alkış toplayan genç oyuncunun kariyer geçmişi, yaşı ve rol aldığı projeler sinemaseverler tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor.

Sultana filminde Fahriye kimdir ve kimi canlandırıyor?

Sultana filminde Fahriye karakterini, televizyon ekranlarının parlayan genç yeteneği Rojbin Erden canlandırıyor.

Amazon Prime Video üzerinden 17 Eylül tarihinde izleyiciyle buluşan yapımda Fahriye, gece kulübünün sahnesinde fırtına estiren yedi direk dansçısından birine hayat veriyor. Tuba Büyüküstün ve Seray Kaya gibi isimlerle kamera karşısına geçen oyuncu, kulis odasındaki güç dengelerini altüst eden hamleleriyle hikayenin seyrini değiştiriyor.

Sahne tozu tütüyor. Soğukkanlı tavırları ve iddialı koreografileriyle seyirciden alkış toplayan aktris, karanlık kulis atmosferinin en kilit figürlerinden birine dönüşüyor.

Rojbin Erden kaç yaşında, nereli ve Instagram hesabı ne?

Başarılı oyuncu Rojbin Erden, 15 Ağustos 1996 tarihinde İstanbul'da doğdu ve günümüzde 30 yaşında genç bir yetenek olarak kariyerini sürdürüyor.

Bilgi Başlığı Oyuncu ve Proje Detayı Doğum Tarihi ve Yaşı 15 Ağustos 1996 (30 Yaşında) Memleketi ve Kökeni Ailesi Muğla kökenli, İstanbul doğumlu Lisans Eğitimi İstanbul Üniversitesi Konservatuvarı Opera Canlandırdığı Karakter Fahriye (Dansçı) En Bilinen Rolü Yabani dizisi (Asi) Sosyal Medya Hesabı @rojbinerdn (Yaklaşık 1 Milyon Takipçi)

Sanat hayatına opera eğitimiyle adım atan Erden, modellik deneyiminin ardından Çıplak dizisiyle setlere adım attı. Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisindeki Melek karakteriyle geniş kitlelere ulaşan oyuncu, asıl büyük patlamasını Yabani dizisindeki Asi rolüyle yakaladı ve sergilediği performansla Altın Kelebek ödülü kazandı.

Sultana filminin konusu ne ve kadroda kimler var?

Film, lüks bir gece kulübünde sahne alan kadınların perde arkasında dönen taht kavgalarını ve hayatta kalma savaşını sarsıcı bir dille işliyor. Eğlence sektörünün ışıltılı vitrini, hırs ve entrikayla harmanlanıp yüksek tempolu bir gerilime dönüşüyor.

Hesaplaşma vakti geldi. Güçlü senaryosunu Erdi Işık'ın kaleme aldığı yapımın kadrosunda Nur Sürer, Tuba Büyüküstün, Seray Kaya, Derya Pınar Ak, Begüm Akkaya ve Şirin Sultan Saldamlı gibi usta isimler bir araya geliyor.