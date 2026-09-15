Usta aktör Kyle Chandler'ın hayat verdiği Hal Jordan ile Aaron Pierre'in canlandırdığı çaylak John Stewart'ın ortaklığı izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Arama motorlarında zirveye oturan Lanterns 6. bölüm ne zaman ve hangi gün soruları, sezon finali yaklaşırken diziseverlerin birinci gündem maddesi haline geldi.

Çember giderek daralıyor. True Detective havasıyla çizgi roman uyarlamalarına yepyeni bir soluk getiren yapımda, Nebraska çöllerine gömülen uzaylı cinayetinin arkasındaki karanlık el nihayet gün yüzüne çıkıyor.

Lanterns 6. bölüm ne zaman ve hangi gün yayınlanacak?

Lanterns dizisinin 6. bölümü, 20 Eylül 2026 Pazar gecesi ABD'de HBO ve Max platformunda, Türkiye saatiyle ise 21 Eylül Pazartesi sabaha karşı saat 04.00 sularında yayına giriyor.

ABD yayınından hemen sonra dijital ekranlara yüklenen yapım, Türkçe altyazı ve dublaj seçenekleriyle izleyicilerin erişimine açılıyor. James Gunn öncülüğündeki birinci fazın kilit taşı sayılan proje, pazar akşamlarının tartışmasız en çok izlenen içeriği olarak haftalık yayın takvimini tavizsiz işletiyor.

Sezon finaline doğru bölüm takvimi nasıl şekillendi?

Sekiz bölümlük mini dizi kurgusuyla tasarlanan projenin final virajına girilirken yayın planı netlik kazandı.

Bölüm Bilgisi Bir derdi bitmeden diğeri başlıyor! Astrolojinin en çilekeş 3 burcu İçeriği Görüntüle Orijinal Yayın Tarihi Türkiye Yayın Saati Yayın Kanalı 5. Bölüm (Geçtiğimiz Hafta) 13 Eylül 2026 14 Eylül, 04.00 HBO / Max 6. Bölüm (Yeni Bölüm) 20 Eylül 2026 21 Eylül, 04.00 HBO / Max 7. Bölüm 27 Eylül 2026 28 Eylül, 04.00 HBO / Max 8. Bölüm (Büyük Sezon Finali) 4 Ekim 2026 5 Ekim, 04.00 HBO / Max

Nefesler tutuldu. Yapımcı Chris Mundy ve Damon Lindelof imzasını taşıyan dizi, 4 Ekim tarihindeki büyük finalle ekran macerasının ilk sezonunu noktalıyor.

Hal Jordan ve John Stewart için Rushville'de hesaplaşma vakti

Beşinci bölümün finalinde Manhunter tehdidiyle sarsılan ikili, altıncı bölümde doğrudan kasabanın derinliklerine iniyor. Emekliliğe gün sayan Hal Jordan'ın hırçın tecrübesiyle John Stewart'ın askeri disiplini arasındaki sürtüşme, olay mahallinde bulunan kadim güç yüzüğüyle bambaşka bir boyuta evriliyor.

Tehlike kapıyı çaldı. Ulrich Thomsen'in canlandırdığı Sinestro gölgesinin kasaba üzerinde belirmesi, yeşil fenerlerin irade sınavını çok daha sert bir çatışmaya sürüklüyor.