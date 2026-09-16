Yapımın yayına girmesiyle birlikte Sultana Tülay kimdir ve karaktere kimin hayat verdiği soruları sosyal medyada büyük bir merak dalgası başlattı. Hikayedeki sert ve gizemli duruşuyla seyircinin hafızasına kazınan Tülay rolü, sergilenen oyunculuk performansıyla tam not almayı başardı.

Merak edilen ayrıntılar netleşti. Yapımda başarılı bir performans sergileyen oyuncunun kariyer geçmişi, yaşı ve daha önce rol aldığı projeler sinemaseverler tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor.

Sultana filminde Tülay kimdir ve kimi canlandırıyor?

Sultana filminde Tülay karakterini, televizyon ekranlarının deneyimli ismi Seray Kaya canlandırıyor.

Amazon Prime Video üzerinden 17 Eylül tarihinde izleyiciyle buluşan yapımda Tülay, gece hayatının ışıltılı tabelaları arkasında yürütülen amansız rekabetin tam göbeğinde duruyor. Tuba Büyüküstün ve Derya Pınar Ak ile birlikte başrol yükünü omuzlayan oyuncu, kulis odalarındaki güç dengelerini altüst eden hamleleriyle hikayeye yön veriyor.

Kamera ışıkları parlıyor. Soğukkanlı tavırları ve iddialı replikleriyle seyirciden alkış toplayan aktris, karanlık atmosferin en kilit figürlerinden birine can veriyor.

Seray Kaya kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı?

Başarılı oyuncu Seray Kaya, 4 Şubat 1991 tarihinde İstanbul'da doğdu ve günümüzde 35 yaşında genç bir yetenek olarak kariyerini sürdürüyor.

Bilgi Başlığı Oyuncu ve Proje Detayı Doğum Tarihi ve Yaşı 4 Şubat 1991 (35 Yaşında) Memleketi ve Kökeni Baba tarafı Giresun, anne tarafı Samsun Canlandırdığı Karakter Tülay Proje ve Platform Sultana (Prime Video) En Bilinen Rolü Kadın dizisi (Şirin Sarıkadı) Sosyal Medya Hesabı @seraykaya (1,3 Milyon Takipçi)

Oyunculuk serüvenine Huzur Sokağı ile adım atan Kaya, asıl büyük patlamasını Kadın dizisindeki Şirin rolüyle yakaladı. Kocamın Ailesi, Gülümse Yeter, Kuruluş Osman, Mahkum ve Bir Küçük Gün Işığı projeleriyle ustalığını perçinleyen başarılı isim, sinemada ise Türkler Geliyor yapımıyla boy gösterdi.

Sultana filminin konusu ne ve kadroda kimler var?

Film, lüks bir gece kulübünün perde arkasında dönen kadınlar arası taht kavgalarını ve hayatta kalma savaşını çarpıcı bir dille işliyor. Eğlence dünyasının acımasız kuralları, hırs ve entrikayla harmanlanıp yüksek tempolu bir gerilime dönüşüyor.

Hesaplaşma vakti geldi. Güçlü senaryosuyla alkış toplayan yapımın kadrosunda Nur Sürer, Tuba Büyüküstün, Çağlar Çorumlu, Begüm Akkaya, Hakan Kurtaş ve Taro Emir Tekin gibi yıldız isimler bir araya geliyor.