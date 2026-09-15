Teknoloji üreticisi Apple, uzun süredir beklenen video akış hizmetini Türkiye'deki kullanıcıların erişimine sundu. Şirket, platformu ayrı bir abonelik kalemi olarak satmak yerine bulut depolama ekosistemiyle birleştiren hibrit bir modeli devreye aldı.

APPLE TV TÜRKİYE AYLIK ABONELİK ÜCRETLERİ NE KADAR?

Türkiye pazarına özel paketleme tercihiyle sunulan servis; depolama alanı, oyun arşivi ve video akışını tek bir faturada birleştiriyor. Eylül 2026 sonuna kadar tüm hesaplara kademeli olarak tanımlanacak aylık ücret tarifesi şu şekildedir:

50 GB Depolama (Apple TV ve Apple Arcade Dahil): Aylık 49,99 TL Bir derdi bitmeden diğeri başlıyor! Astrolojinin en çilekeş 3 burcu İçeriği Görüntüle

200 GB Depolama (Apple TV ve Apple Arcade Dahil): Aylık 149,99 TL

2 TB Depolama (Apple TV ve Apple Arcade Dahil): Aylık 399,99 TL

Mevcut paketlere ek olarak müzik servisini kullanmak isteyen aboneler; Apple Music hizmetine aylık 49,99 TL (Bireysel) ya da 134,99 TL (Aile) bedelle erişim sağlayabiliyor.

ICLOUD+ İLE APPLE TV VE APPLE ARCADE NASIL KULLANILIR?

Kullanıcıların video ve oyun içeriklerine ulaşabilmesi için harici bir kayıt işlemi yapmasına gerek kalmıyor. Aktif bir iCloud+ depolama alanına sahip olan hesaplar, ilave bir yayın ücreti ödemeksizin Apple TV uygulaması ve oyun servisine doğrudan giriş yapabiliyor.

APPLE TV VE APPLE ARCADE KATALOĞUNDA HANGİ DİZİ, FİLM VE OYUNLAR BULUNUYOR?

Platformun video kütüphanesinde dünya genelinde ödül almış orijinal yapımlar, dramalar, komedi serileri, çocuk programları ve belgeseller yer alıyor. Öne çıkan yapımlar arasında şunlar bulunuyor:

Popüler Diziler: Severance , Ted Lasso , The Studio , Pluribus

Ödüllü Filmler: Oscar ödülüne layık görülen CODA ve F1

Sisteme dahil edilen Apple Arcade tarafında ise 200'ü aşkın yapım çevrimdışı oynama seçeneğiyle sunuluyor. Mac, iPad, iPhone ve Apple TV 4K cihazları üzerinden oynanabilen oyunlar arasında Football Manager 26 Touch, NBA 2K26 Arcade Edition, Madden NFL 27 Arcade Edition, Sneaky Sasquatch, Angry Birds Reloaded, Cooking Mama: Cuisine! ve Hello Kitty Island Adventure yer alıyor.