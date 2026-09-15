Gündüz kuşağının ilgiyle izlenen yarışmasında boy gösteren Yemekteyiz Duygu, cuma günkü büyük finalde verilecek nakit para ödülünü hanesine yazdırmak için mutfakta hünerlerini sergilemeye hazırlanıyor. Hafta başından bu yana masada rakiplerinin tabaklarını acımasızca eleştiren yarışmacı, sıra kendisine geldiğinde kusursuz bir sofra kurmayı hedefliyor.

Mutfakta zaman daralıyor. Masadaki sert polemiklerin ardından önlüğünü takacak olan yarışmacı, kaynayan tencerelerin başında hem dakikalarla yarışıyor hem de rakiplerinin puanlama baskısına göğüs germeye çalışıyor.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Duygu Polat kimdir ve ne iş yapıyor?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmacısı Duygu Polat, 14-18 Eylül haftasında büyük ödülü kazanmak için mutfakta ter döken 35 yaşında bekar bir bankacı olarak biliniyor.

Finans sektöründeki mesaisine kısa bir mola verip mutfaktaki ustalığını kanıtlamak isteyen yarışmacı, haftanın ilk gününden itibaren masadaki kararlı tavrıyla rakiplerine gözdağı veriyor. Sosyal medyada eski sezonlardaki adaşlarıyla karıştırılmaması gereken Duygu Polat, perşembe günü sergileyeceği performansla puanlama dengesini tamamen değiştirmeyi planlıyor.

Yarışmacının profili ve haftalık rekabet tablosu nasıl şekillendi?

Hafta boyunca beş adayın mutfağında gerçekleşen tadımların ardından cuma günü sunucu Zuhal Topal'ın vereceği puanlar haftanın şampiyonunu belirliyor.

Bilgi Başlığı Yarışmacı ve Program Detayı Adı Soyadı Duygu Polat Yaşı 35 Yaşında Memleketi Ardahan Mesleği Bankacı Medeni Durumu Bekar Yarışma Günü 17 Eylül Perşembe Yayın Kanalı TV8

Rakipler pusuda bekliyor. Masada en ufak bir kıvam ve pişirme kusurunu affetmeyen diğer yarışmacılar, dördüncü gün mutfağa girecek olan Duygu Hanım'ın servis edeceği tabakları sabırsızlıkla bekliyor.

Yemekteyiz Duygu aslen nereli ve mutfaktaki iddiası ne?

Aslen Ardahan kütüğüne kayıtlı olan Duygu Polat, menüsünde risk almayı seven pişirme teknikleriyle rakiplerinin damak zevkine meydan okuyor. Doğu Anadolu'nun zengin sofra geleneğinden esintileri modern dokunuşlarla harmanlamayı amaçlayan yarışmacı, formuna gösterdiği özeni hazırladığı tabakların hafifliğinde yansıtacağını ifade ediyor.

Hesaplar cuma gününe yapılıyor. Kendi gününden önce rakip masalarda sert değerlendirmeler yapan tecrübeli isim, 17 Eylül Perşembe günü menüsünü eksiksiz yetiştirip büyük ödülü kucaklamak adına ter döküyor.