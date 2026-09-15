Haftanın ikinci gün mücadelesinde 15 Eylül Gelinim Mutfakta günün birincisi ve çeyrek altının yeni sahibi, kayınvalidelerin verdikleri puanlarla ilan edildi. Gelinler arasındaki puan makası daralırken, haftalık altın bilezik maratonunda dengeler baştan aşağı değişti.

Tansiyon tırmandı. Dün mutfakta en düşük puanı alarak dibi gören masanın bugün sergilediği inanılmaz geri dönüş, stüdyoda tüm tahminleri bir anda altüst etti.

15 Eylül Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu?

15 Eylül Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden topladığı 20 puanla günün birincisi Kardelen oldu ve çeyrek altını yakasına takmayı başardı.

Haftanın ilk gününde sadece 3 puan toplayarak potanın eşiğine gelen genç yarışmacı, menüsünü eksiksiz sunup kayınvalidesinden ve rakip kaynanalardan yüksek notları toplamayı bildi. Pazartesi gününün galibi Tuğba ise bu kez zirveden uzak kalarak üçüncü sıraya geriledi.

Kazanma hırsı parladı. Masada sergilediği soğukkanlılıkla rakiplerine fark atan Kardelen, haftalık toplam bilezik yarışında da yeniden söz sahibi haline geldi.

Gelinim Mutfakta 15 Eylül puan durumu tablosu nasıl şekillendi?

Kayınvalidelerin yaptığı kapalı tadım ve puanlama neticesinde günün sıralaması belirlendi.

Yarışmacı Gelin Günün Menü Puanı Aldığı Ödül Haftalık Seyir Kardelen 20 Puan Çeyrek Altın Zirveye Tırmandı Cemile 18 Puan - İkincilik Tuğba 13 Puan - Üçüncülük Yeşim 12 Puan - Günün Sonuncusu

Günün en düşük puanını alan Yeşim, tabağındaki kıvam hatası sebebiyle kaynana bloklarından geçer not bulamadı. Cemile ise 18 puanda kalarak çeyrek altını kıl payı rakibine kaptırdı.

Gelinim Mutfakta yeni bölümleri saat kaçta başlıyor?

Ekran başındaki seyircilerin ilgiyle izlediği yarışma, hafta içi her gün saat 14.00 itibarıyla Kanal D ekranlarında yayına giriyor.

Sunucunun günün menüsünü açıklamasıyla başlayan heyecan, saat 16.45 sularındaki puan tablosunun netleşmesiyle son buluyor. Cuma günkü büyük finalde dağıtılacak 10 altın bilezik için mücadele eden gelinler, çarşamba günkü yeni etapta tezgah başına geçiyor.

Gözler yarınki menüde. Puan farklarının birbirine bu denli yakın seyrettiği kritik haftada, en ufak bir tuz ve pişirme hatası bile elenme korkusunu körüklüyor.