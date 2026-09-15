Zuhal Topal sunumuyla hafta içi her gün izleyici karşısına çıkan programda Yemekteyiz İrem, mutfaktaki hünerleri kadar masadaki dobralığı ve keskin yorumlarıyla da ilk günden fırtına koparıyor. Genç yarışmacı, kaynayan tencerelerin başında zamanla yarışırken konuklarını kusursuz ağırlamanın planlarını kuruyor.

Tansiyon erkenden yükseldi. Rakiplerin acımasız eleştirileri karşısında dik durmaya çalışan yarışmacı, cuma günkü büyük finalde dağıtılacak nakit para ödülünü hanesine yazdırmak için kıyasıya mücadele veriyor.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz İrem kimdir ve ne iş yapıyor?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmacısı İrem Mutlu, 1999 doğumlu olup 27 yaşında genç bir ev hanımı olarak yarışmada hüner sergiliyor.

Mutfaktaki el lezzetini geleneksel tariflerle konuşturan yarışmacı, ailesinden öğrendiği reçeteleri modern dokunuşlarla harmanlayıp puan tablosunda zirveye tırmanmayı hedefliyor. Ekran başındakilerin sempatisini toplayan genç isim, hafta boyunca rakip masalarda yapacağı tadımlarda da hakkaniyetli puanlar dağıtacağını dile getiriyor.

Yarışmacının profili ve haftalık ödül tablosu nasıl şekillendi?

Günün menüsünü yetiştirmek için ocak başında ter döken yarışmacı, masadaki sunum estetiğini lezzet dengesiyle birleştirmeyi arzuluyor.

Bilgi Başlığı Yarışmacı ve Program Detayı Adı Soyadı İrem Mutlu Yaşı 27 Yaşında Memleketi Konya Medeni Durumu Evli (Yeni Evli) Haftalık Ödül 150.000 TL Yayın Kanalı TV8

Rekabet kızışıyor. Haftanın ilk gününde tezgah başına geçmenin yarattığı stres, menüdeki bazı tabakların kıvamını tutturmayı güçleştirse de yarışmacı soğukkanlılığını koruyarak servisini tamamlıyor.

Yemekteyiz yarışmacısı İrem Mutlu aslen nereli ve evli mi?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmacısı İrem Mutlu aslen Konya kökenli ve henüz evliliğinin ilk aylarını yaşayan taze bir gelin olarak biliniyor.

Eşiyle birlikte kurduğu yeni yuvanın heyecanını stüdyoya taşıyan İrem Mutlu, mutfaktaki ustalığını evdeki günlük pratiklerine borçlu olduğunu söylüyor. Hafta boyunca rakiplerinden gelecek sert eleştirilere hazırlıklı olduğunu belirten yarışmacı, Zuhal Topal'ın cuma günü vereceği puanlarla birlikte birincilik kupasına uzanmayı ümit ediyor.

Gözler haftanın finalinde. Haftanın geri kalan günlerinde diğer dört adayın menüsünü puanlayacak olan İrem Mutlu, cuma akşamı açıklanacak toplam puanlarla 150 bin liralık büyük ödülü kazanıp kazanamayacağını görecek.