Ekim ayında sisteme girmeyi bekleyen adaylar dijital kapıdaki duyuruları sorgularken Green Card başvuruları için planlanan süreç tamamen belirsizliğe gömüldü. Beyaz Saray'dan gelen talimat sonrasında resmi kurumlar tüm kayıt ve hazırlık işlemlerini askıya aldı.
Planlar bozuldu. Başvuru merkezlerinde hareketlilik beklenirken gelen bu hamle, göçmen adayları arasında derin bir şaşkınlık yarattı.
Green Card başvuruları ne zaman başlayacak?
Green Card çekiliş başvuruları, ABD yönetiminin aldığı son kararla birlikte resmiyet kazanacak yeni bir duyuruya kadar süresiz biçimde durduruldu.
Normal takvimde ekim ve kasım aylarında kabul edilen formlar bu dönem sisteme yüklenemiyor. Dışişleri Bakanlığı hazırlık takviminde düzenleme yapılacağını duyurmuşken, hükümetten gelen müdahale kayıt kapılarını tamamen kilitledi.
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Süreç Parametresi
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Mevcut Durum
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Başvuru Portalı
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dvprogram.state.gov
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Program Statüsü
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Süresiz Askıya Alındı
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İlgili Çekiliş Dönemi
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DV-2027
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Kararın Gerekçesi
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Ulusal Güvenlik İncelemesi
Çekiliş programı neden durduruldu?
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Brown Üniversitesi ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü yerleşkelerinde meydana gelen silahlı eylemlerin ardından vize çekilişinin askıya alınmasını emretti.
Güvenlik zaafı iddiaları üzerine harekete geçen İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, göçmenlik bürosuna talimat vererek tüm programı durdurdu. Saldırı zanlısının ülkeye giriş şartlarına atıf yapan bakanlık, sınır denetimleri ile vize taramalarının baştan aşağı revize edileceğini açıkladı.
Alarm zilleri çalıyor. Güvenlik gerekçeleriyle masaya yatırılan vize politikası, kalıcı ikamet programının geleceğini ciddi bir tartışmanın merkezine taşıyor.
DV-2027 başvuru ekranı açılacak mı?
Adayların ücretsiz form doldurduğu resmi portal dvprogram.state.gov adresi üzerinden yeni bir kayıt penceresi açılmıyor.
Bakanlık birimleri ile göçmenlik dairesi arasındaki yeni güvenlik protokolleri netleşmeden sistemin aktif hale gelmesi beklenmiyor. Adayların dolandırıcılık riski taşıyan sahte aracı sitelere karşı temkinli kalması ve yalnızca resmi hükümet adresini gözetmesi gerekiyor.
Bekleyiş devam ediyor. Milyonların rotasını çevirdiği Washington hattında yeni kararın sınırları titizlikle takip ediliyor.