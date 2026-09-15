İsmail Kartal'a şişe atan kim, hangi takımlı, ne ceza aldı?

Lioness 3. sezon 8. bölüm ne zaman, neden yayınlanmadı? Final tarihi!

Seferihisar'da yaşanan rezalet 'Dallas' dizisini solladı: Başkan ile yardımcısı aynı kadınla birlikte olmuş!

Bunlar da ilginizi çekebilir

Bekleyiş devam ediyor. Milyonların rotasını çevirdiği Washington hattında yeni kararın sınırları titizlikle takip ediliyor.

Bakanlık birimleri ile göçmenlik dairesi arasındaki yeni güvenlik protokolleri netleşmeden sistemin aktif hale gelmesi beklenmiyor. Adayların dolandırıcılık riski taşıyan sahte aracı sitelere karşı temkinli kalması ve yalnızca resmi hükümet adresini gözetmesi gerekiyor.

Adayların ücretsiz form doldurduğu resmi portal dvprogram.state.gov adresi üzerinden yeni bir kayıt penceresi açılmıyor.

15 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Çeyrek altını kim aldı!

Alarm zilleri çalıyor. Güvenlik gerekçeleriyle masaya yatırılan vize politikası, kalıcı ikamet programının geleceğini ciddi bir tartışmanın merkezine taşıyor.

Güvenlik zaafı iddiaları üzerine harekete geçen İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, göçmenlik bürosuna talimat vererek tüm programı durdurdu. Saldırı zanlısının ülkeye giriş şartlarına atıf yapan bakanlık, sınır denetimleri ile vize taramalarının baştan aşağı revize edileceğini açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Brown Üniversitesi ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü yerleşkelerinde meydana gelen silahlı eylemlerin ardından vize çekilişinin askıya alınmasını emretti.

Normal takvimde ekim ve kasım aylarında kabul edilen formlar bu dönem sisteme yüklenemiyor. Dışişleri Bakanlığı hazırlık takviminde düzenleme yapılacağını duyurmuşken, hükümetten gelen müdahale kayıt kapılarını tamamen kilitledi.

Green Card çekiliş başvuruları, ABD yönetiminin aldığı son kararla birlikte resmiyet kazanacak yeni bir duyuruya kadar süresiz biçimde durduruldu.

Planlar bozuldu. Başvuru merkezlerinde hareketlilik beklenirken gelen bu hamle, göçmen adayları arasında derin bir şaşkınlık yarattı.

Ekim ayında sisteme girmeyi bekleyen adaylar dijital kapıdaki duyuruları sorgularken Green Card başvuruları için planlanan süreç tamamen belirsizliğe gömüldü. Beyaz Saray'dan gelen talimat sonrasında resmi kurumlar tüm kayıt ve hazırlık işlemlerini askıya aldı.

Bu bağlantı sizi https://www.sonmuhur.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.