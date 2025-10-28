Son Mühür- Bolu’nun Seben ilçesinde 22 ay boyunca kaymakam vekilliği yapan Tuğçe Orhan, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Samsun Ladik Kaymakamlığı görevine atandı. Atamanın ardından Ladik’e gelen Orhan, Samsun Valiliği ve Ladik Belediyesi’ni ziyaret ederek görevine resmen başladı.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafları kısa sürede gündem haline geldi. Binlerce yorum ve on binlerce beğeni alan gönderilerde, kullanıcılar Orhan’ın mesleki başarısından çok fiziksel görünümüne dikkat çekti.

“Yapay zeka mı, gerçek mi?”

Pek çok kullanıcı, Tuğçe Orhan’ın fotoğrafı için “Bu gerçek mi yoksa yapay zekâ mı?” şeklinde yorumlar yaptı. Bazı kullanıcılar ise “Barbie bebek” ve “Cindy bebek” benzetmelerinde bulundu. Görseller kısa sürede X, Instagram ve TikTok’ta trend konular arasına girdi.

Görevine resmen başladı

Tuğçe Orhan, atama kararının ardından Samsun’a gelerek resmi ziyaretlerini tamamladı. Valilik ve belediye görüşmelerinin ardından Ladik Kaymakamlığı’nda göreve başlayan Orhan, ilçedeki kamu kurumlarıyla koordinasyon toplantılarına da başladı.

“Güzelliğiyle değil başarısıyla anılsın”

Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı ise yapılan yorumlara tepki gösterdi. Bazı paylaşımlarda, “Bir kadın kaymakamın dış görünüşü değil, başarısı konuşulmalı” ifadeleri yer aldı.

Fotoğraf tartışma yarattı

Kaymakam Tuğçe Orhan’ın görevine başlamasıyla birlikte paylaşılan fotoğraf, hem övgü hem eleştiri yorumlarıyla gündemde kalmaya devam ediyor.