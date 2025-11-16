Antalya'nın Serik ilçesinde şok eden bir rüşvet iddiası gündeme geldi. Bir iş insanından menfaat karşılığı yüklü miktarda para talep ettiği öne sürülen eski CHP Serik İlçe Başkanı Y.E., jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

İş insanından savcılığa şikayet: Talep edilen miktar 1 milyon lira

Olay, iş insanı Ü.Ş.'nin Serik Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurusuyla ortaya çıktı. İş insanı Ü.Ş., eski CHP İlçe Başkanı Y.E.'nin, bir kurumdaki işini halletme sözü karşılığında kendisinden toplamda 1 milyon Türk Lirası talep ettiğini, bu meblağın 400 bin lirasının ise peşin istendiğini iddia ederek şikayetçi oldu.

Suçüstü yakalanma: Seri numaralı banknotlar delil oldu

Serik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda vakit kaybetmeksizin bir soruşturma başlatıldı. Yapılan planlama çerçevesinde, rüşvet olarak verileceği iddia edilen banknotların seri numaraları tek tek belirlendi. Gözaltına alınan Y.E., iş insanı Ü.Ş.'den bu seri numaraları belirlenmiş parayı aldığı sırada, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yapılarak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli Y.E., ifade ve soruşturma işlemlerinin yürütülmesi amacıyla İlçe Jandarma Komutanlığı'na sevk edildi.