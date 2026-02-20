Şükran Kaymak Kızılcık Şerbeti 126. bölümde konuk oyuncu olarak ekrana çıkıyor. Dizinin Ramazan özel bölümünde Asil'in dijital platformda yayın hayatına başlamasıyla birlikte Şef Şükran Kaymak da yemek programı sunan bir şef olarak hikayeye dahil oluyor. Fragmanda yer alan sahneler şimdiden büyük merak uyandırdı.

Şükran Kaymak kimdir?

Şükran Kaymak, 1984 yılında Ankara'da dünyaya geldi. 2026 itibarıyla 42 yaşında olan Kaymak, kariyerine dijital içerik üreticisi olarak başladı. İlk dönemde yemek bloglarıyla tanınmaya başlayan şef, zamanla sosyal medya platformlarına taşıdığı tarif videolarıyla büyük bir kitleye ulaştı.

Şükran Kaymak'ın kariyeri ve sosyal medya başarısı

Şükran Kaymak özellikle YouTube ve Instagram üzerinden paylaştığı pratik tarif videoları sayesinde milyonlarca takipçiye sahip oldu. Herkesin evde kolayca uygulayabileceği tarifler ve yaratıcı sunum önerileriyle kısa sürede Türkiye'nin en çok takip edilen yemek içerik üreticilerinden biri haline geldi.

Sosyal medyadaki başarısını televizyon ekranlarına da taşıyan Kaymak, şu an Show TV'de yayınlanan Şükran Kaymak'la Ramazan Sofrası programını sunuyor. Ramazan ayına özel olarak hazırlanan program, iftar sofraları için pratik ve lezzetli tarif önerileriyle izleyicilerden büyük ilgi görüyor.

Şükran Kaymak evli mi, çocukları var mı?

Şükran Kaymak evli ve iki çocuk annesi. Şefin Hasan ve Yusuf isimli iki erkek çocuğu bulunuyor. Özel hayatını genellikle sosyal medyada da takipçileriyle paylaşan Kaymak, aile odaklı içerikleriyle de sevenlerinin beğenisini kazanıyor.

Kızılcık Şerbeti 126. bölümde neler olacak?

Kızılcık Şerbeti bu akşam saat 20.00'de Show TV'de Ramazan özel bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin 126. bölümünde Şef Şükran Kaymak'ın konuk olmasının yanı sıra Asil'in dijital yayıncılık girişimi ve diğer karakterlerin Ramazan sürecindeki hikayeleri merakla bekleniyor.