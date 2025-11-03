Türkiye'de klasik Türk müziğine uzun yıllar hizmet eden Süheyla Altmışdört, müzik dünyasında birçok önemli sanatçının yetişmesinde etkili oldu. Özellikle Bülent Ersoy ve Coşkun Sabah gibi tanınmış isimlerin hocasıydı. 3 Kasım sabahı Süheyla Altmışdört'ün 99 yaşında vefat ettiği haberi müzik camiasında üzüntüyle karşılandı.

Onun hayatı, hem müzikal başarılara hem de eğitici yönüne sahip bir portre çiziyor. Uzun yıllar boyunca verdiği konserlerle ve yetiştirdiği öğrencilerle Türk müziğinde önemli bir iz bıraktı. Altmışdört, gençlerin bu alandaki kültürünü ve bilgisini geliştirmek için çeşitli korolarda ve eğitim kurumlarında aktif rol oynadı.

Cenaze töreni

Süheyla Altmışdört’ün cenaze töreniyle ilgili detaylı bilgiler müzik camiasında ve sosyal ağlarda kısa sürede netlik kazandı. Vefatından hemen sonra ailesi, sanatçı dostları ve öğrencileri başta olmak üzere pek çok tanınmış müzisyen taziyelerini iletti.

Cenaze töreni 4 Kasım Salı günü Şişli Camii’nde öğle namazı sonrası düzenlenecek. Törenin ardından Süheyla Altmışdört, Feriköy Mezarlığı’nda defnedilecek. Sevenlerinin, öğrencilerinin ve sanat dünyasından önemli isimlerin cenazede hazır bulunması bekleniyor.

Eğitim ve Müzikal Kariyer

Süheyla Altmışdört, 1926'da Trabzon'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladıktan sonra 1948 yılında İstanbul'a gitti. İstanbul Belediye Konservatuvarı Türk Müziği bölümünden 1954'te mezun oldu. Fulya Akaydın, Şefik Gürmeriç, Münir Nurettin Selçuk ve Mesud Cemil gibi önemli isimlerle çalışma fırsatı buldu.

Konservatuvarı bitirdikten sonra aynı kurumda eğitimci olarak çalıştı. Türk halk müziği ve klasik Türk müziği alanlarında hem öğretmenlik hem de koro yöneticiliği yaptı. 1963'ten itibaren İstanbul Üniversitesi Klasik Türk Müziği Korosu’nu yönetti ve birçok konser verdi.

Koro ve Öğrencilerine Katkıları

Süheyla Altmışdört, İstanbul Radyosu'nda uzun süren aylık radyo konserleri düzenledi ve çeşitli televizyon konserlerinde idarecilik yaptı. Binlerce öğrenci yetiştirdi; bu öğrenciler Türkiye’nin farklı bölgelerinde konservatuvarlarda ve devlet korolarında görev aldı. Piyasada başarılı olan öğrencileri arasında Bülent Ersoy, Ahmet Özhan, Onur Akay ve Coşkun Sabah gibi isimler yer aldı.

2005 yılında, tam 42 yıl boyunca yönettiği Üniversite Korosu’ndaki görevinden ayrılarak Elif Ahıs’a görevini devretti. Süheyla Altmışdört’ün müzik ve eğitime olan katkıları onun adını Türkiye müzik tarihinde önemli bir yere taşıdı.

Süheyla Altmışdört kimdir?

Süheyla Altmışdört, 1926’da Trabzon’da doğdu. 1948’de İstanbul’a geldi. 1954’te İstanbul Belediye Konservatuvarı Türk Müziği bölümünü bitirdi. Klasik Türk müziği ve halk müziği üzerine uzun yıllar eğitimci ve koro yöneticisi olarak çalıştı. 1963’ten itibaren İstanbul Üniversitesi Klasik Türk Müziği Korosu’nu yönetti. 2005’te görevini Elif Ahıs’a devretti. Türk müziğine ve eğitimine yaptığı katkılar, onu sektörün önemli eğitmenlerinden biri haline getirdi. 3 Kasım’da, 99 yaşında hayatını kaybetti.