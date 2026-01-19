Son Mühür/ Seçil Ünlü- Suç örgütü lideri Binali Camgöz'ün 14 yaşındaki oğlu Yiğitcan'ı biber gazı sıkarak öldürdüğü iddiasıyla suçlanan ve tutuksuz yargılanan polis memuru S.P., ile M.C., yapılan son duruşmada beraat etti.

İzmir 11.Ağır Ceza Mahkemesi'nde daha önce yapılan duruşmaya SEGBİS ile Ankara'dan katılan suç örgütü lideri Binali Camgöz, oğlunun ölümüyle ilgili polis memuru S.P. ile M.C.'yi suçlamıştı.



Son duruşmada neler yaşandı?



Yapılan son duruşmada mağdur anne Filiz Aydoğan ile avukatı Eylem Soylu, sanık polis memuru M.C., S.P. ile avukatları Özkan Yıldırım, şikayetçi Binali Camgöz'ün avukatları Deniz Dengiz ile Feyza Akgün Aksu katıldı.

İddia makamı olayı özetledikten sonra her iki sanık polis için beraat kararı verilmesi için kamu adına talepte bulundu. Son sözleri sorulan katılan ve vekilleri, iddia makamının görüşüne katılmadıklarını beyan ettiler.



Bizim etkimiz olmadı...



Sanık polislerin Avukatı Özkan Yıldırım, 'İddia makamının görüşüne iştirak ediyoruz. Başta beri bu olayda her iki müvekkilimin herhangi bir etkilerinin olmadığını,

ölümün maktulün, almış olduğu uyuşturucu madde ve çakmak gazından geldiğini ifade ettik. Aileye baş sağlığı diler her iki müvekkilimin beraatine karar verilmesini talep ederim' dedi.

Duruşmaya ara veren ve değerlendirme yapan mahkeme heyetini oluşturan 2 üye beraat yönünde oy kullandı. Mahkeme Başkanı Yahya Kemal Akbaş, M.C. yönünden verilen beraati haklı bulurken, polis memuru S.P. yönünden verilen beraate karşı çıktı.



Mahkeme Başkanı Akbaş'ından karşı oy...



İzmir 11.Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Yahya Kemal Akbaş, polislerden S.P.'ye verilen beraat kararına karşı oy kullandı.

Akbaş gerekçesinde, 'Adli Tıp Kurumunun 17.05.2025 tarihli raporunda, maktulün çakmak gazı ile esrar kullandığı ve bu halde biber gazına maruz kalıp boğuşma olayında sinir uçlarının ani olarak uyarılmasına bağlı olarak gelişen solunum ve dolaşım derasyonu sonucunda yaşamını yitirdiğinin belirtilmiş olması karşısında;

maktulün ölümü ile en azından sanık polis memuru S.'nin biber gazı sıkması nedeniyle ortaya çıkan eylemi arasında illiyet bağı bulunduğu,

bu nedenle sanık M.nin eylemi ile ölüm arasında doğrudan illiyet bağı bulunmadığı kabul edilerek beraatine karar verilmesi doğru olmakla beraber,

sanık S. yönünden beraat kararı verilmesinin mümkün olmadığı,

Yargıtay yerleşik içtihatları ışığında değişen suç vasfına göre taksirle bir kişinin ölümüne sebebiyet vermek suçundan TCK 85/2 maddesi uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesinin gerektiğini değerlendirdiğim için,

sanık S.nin beraati yönündeki çoğunluğu görüşüne katılmıyorum' satırları yer aldı.