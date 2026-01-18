Olay, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Şehit Üsteğmen Mustafa Şimşek Bulvarı üzerinde meydana geldi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, A.Ç. yönetimindeki 51 EZ 912 plakalı otomobili kontrol amacıyla durdurdu.

Alkolmetreyi üflemekten kaçındı

Araçta yapılan ilk kontrollerde herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken, alkol testi talep edilen sürücü, araç kullanırken alkol aldığını söyleyerek alkolmetreyi üflemekten kaçındı.

A.Ç., ekiplerle yaptığı konuşmada “işlem yapılırsa ekmeğim gider” ifadelerini kullanarak ceza yazılmamasını istedi.

Test sonucu 0,57 promil çıktı

Ekiplerin ısrarı üzerine yapılan alkol testinde sürücünün 0,57 promil alkollü olduğu belirlendi. Yasal sınırın üzerinde çıkan sonuç sonrası işlem başlatıldı.

Ehliyete 6 ay el konuldu, para cezası kesildi

Alkollü araç kullandığı tespit edilen A.Ç.’ye 11 bin 629 TL idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.