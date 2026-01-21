Son Mühür / Erkan Doğan – Biryer Yapı kurucusu Suat Tekdemir, önümüzdeki üç ayın gayrimenkul yatırımı açısından önemli bir fırsat penceresi sunduğunu belirterek, konut almak isteyenlerin bu dönemi iyi değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Gayrimenkul sektöründe yaklaşık iki yıldır süren durgunluğun ardından fiyatların geriden geldiğini ifade eden Tekdemir, özellikle ikinci çeyrekten itibaren konut fiyatlarında yüzde 30 bandında bir artış beklendiğini dile getirdi. Tekdemir, “Aralık ayında bir hareketlilik yaşandı. Yılın ilk ayları her zaman görece durgun olur. Ancak nisan aylarıyla birlikte konutta ciddi bir fiyat artışı bekliyoruz” dedi.

"İleride ev almak daha zorlaşabilir"

Maliyetlerin geldiği noktaya dikkat çeken Tekdemir, güncel inşaat şartlarında metrekare maliyetlerinin 25-27 bin TL bandına çıktığını, kat karşılığı projelerde dahi müteahhit kârının ciddi şekilde baskılandığını belirtti. “Müteahhit yüzde 20’nin altında kâr ederse bu iş sürdürülebilir olmaz. Şu an sektör neredeyse maliyetine çalışıyor” ifadelerini kullandı. “İki yıldır konut fiyatlarına ciddi bir zam gelmedi” diyen Tekdemir, “Önümüzdeki iki-üç ay içinde konut sahibi olanlar avantajlı çıkacak. Bu süreci kaçıranlar için ilerleyen dönemde ev sahibi olmak daha da zorlaşabilir” değerlendirmesinde bulundu.

Biryer Yapı hakkında

Biryer Yapı sektöre 2013 yılında al-sat faaliyetleriyle adım attı. 2016 yılından itibaren aktif olarak inşaat üretimine başlayan firma, bugüne kadar 40’tan fazla projeyi tamamladı. Ödemiş, Bornova, Torbalı Ayrancılar ve Buca başta olmak üzere İzmir’in birçok ilçesinde faaliyet gösteren firma, bugüne kadar binden fazla aileyi ev sahibi yaptı. Firma, yalnızca geçen yıl yaklaşık 200 daire satışı gerçekleştirirken, içinde bulunulan ayda dahi 20 daire satışına ulaştı. “Bizim işimiz inşaat” diyen firma kurucusu Suat Tekdemir, üretim odaklı yaklaşımlarıyla sektörde kalıcı ve sürdürülebilir projeler geliştirmeyi hedeflediklerini vurguluyor.