Son Mühür / Çiğli Belediyesi’nde 1998 yılına dayanan ve 28 yılı aşkın süredir çözüme kavuşturulamadığı belirtilen kat karşılığı kooperatif inşaatı dosyasına ilişkin tartışmalar sürüyor. Geçtiğimiz günlerde AK Parti Çiğli İlçe Başkanlığı ve belediye meclis üyeleri, Çiğli Belediyesi hakkında iki ayrı konuda suç duyurusunda bulunmuş; belediyenin mevcut sözleşmeler üzerinden 3. kişilere haksız kazanç sağladığı iddiasını gündeme taşınmıştı. Danıştay 1. Dairesi’nin, önceki yıllarda Çiğli Belediyesi’ne ait taşınmazlarla ilgili yapılan kat karşılığı inşaat sözleşmeleri kapsamında verilen soruşturma iznine yönelik itirazları reddetmesiyle birlikte dosyanın yargı sürecine taşındığı öğrenildi. Kararın kesinlik kazanmasının ardından Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı, Çiğli Belediyesi’nde geçmiş dönemlerde görev yapan belediye başkanları ile belediye meclis üyeleri hakkında adli soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 63 kişi hakkında işlem yapıldığı gündeme geldi.

Kooperatiflerle inşaat sözleşmesi imzalanmıştı

Çiğli Belediyesi’ne ait arsalar üzerinde konut yapılması karşılığında S.S. Şirintepe Konut Yapı Kooperatifi ile S.S. Çiğli Çamlıkent Konut Yapı Kooperatifi arasında imzalanan kat karşılığı inşaat sözleşmeleri oluşturuyor. 1998 yılından bu yana yaklaşık 28 yıldır süren sorunla ilgili belediyenin, sözleşmeler kapsamında alması gereken 412 konut ve 20 işyerini uzun yıllardır teslim alamadığı, bu süreçte süre uzatımları yapıldığı, haksız menfaat sağlandığı, kamu zararına yol açıldığı ve hukuki işlemlerin geciktirildiği iddiaları soruşturma dosyasında yer alan konular arasına girdi.

Savunma süresi de tanındı

Danıştay kararı ve İçişleri Bakanlığı’nın değerlendirmeleri doğrultusunda savcılık, ilgili kişilere yazı göndererek ifadeye çağırdı. Çiğli Belediye Başkanlığı’na iletilen yazıda, ilgililere 30 Ocak tarihine kadar savunma süresi tanındığı, bu süre içinde bilgi ve belgelerin, müfettişlere verilen ifadelerin ve itirazlara ilişkin evrakların dosyaya sunulmasının istendiği öğrenildi.

İnceleme kapsamında adı geçen eski Çiğli Belediye Başkanları Ensari Bulut ve Metin Solak’ın yanı sıra, evraklarda imzası bulunan Ali Zengin, Ahmet Çiftçi, Güngör Şimşek, Seyfettin Işıtan ve İbrahim Özmen’in vefat etmiş olmaları nedeniyle haklarında işlem yapılamayacağı ifade edilirken; 1999-2004 yılları arasında başkanlık yapmış Tevfik Alyanak, 2009-2014 yılları arasında başkanlık yapmış Hasan Arslan ve 2019-2024 yılları arasında başkanlık yapmış Selim Utku Gümrükçü’nün de adı soruşturmada yer aldı.

‘Kamu zararı’ denildi

Soruşturma kapsamında adı geçen 63 kişiden bazı isimler hakkında taahhütlerini yerine getirmeyen kooperatif hakkında 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 86’ncı maddesi uyarınca ihalelerden yasaklanması için bildirimde bulunmamak; bazı isimler hakkında ise söz konusu süreçte görev ve sorumluluklarını yerine getirmeyerek belediyenin zarar uğramasına neden olma gerekçesiyle harekete geçildi.

Belediyede geçmiş yıllarda görevli bazı encümenlere ise 22171 ada, 2 parsel sayılı taşınmaz üzerinde inşa edilen 414 bağımsız bölümden oluşan yapının yüzde 23 oranındaki belediye alacağına tekabül eden 95 adet bağımsız bölümün, belediyenin 74 bağımsız bölüm alacağı bulunan ve henüz yapımına başlanılmayan, boş arsa halindeki 22169 ada, 1 parsel sayılı taşınmaza aktarılmasına karar verme gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Kooperatifin 2017 yılına kadar tamamlaması gereken ancak yapımına dahi başlanmayan yapılar için, geçmiş belediye başkanı Hasan Arslan döneminde mücbir sebep bulunmamasına rağmen sözleşme ve mevzuata aykırı şekilde ek süre verildiği ileri sürüldü. Gecikmelere rağmen cezai şartların uygulanmadığı, bu nedenle yaklaşık 3,7 milyon dolar kamu zararı oluştuğu ve kooperatife haksız menfaat sağlandığı iddia edildi. Ayrıca önceki dönem Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü’nün de benzer biçimde süre uzatımı verdiği, kooperatif hakkında ihalelerden yasaklama işlemlerinin başlatılmadığı ve belediyeye ait taşınmazların satışında kamu zararına yol açıldığı öne sürüldü.

Eski Başkan Arslan’dan açıklama: Biz bitirsinler diye bekledik

Konuyla ilgili Son Mühür’e açıklamalarda bulunan Çiğli Belediyesi’nin önceki başkanlarından Hasan Arslan, “Bu çalışma eski belediye başkanı Galip Öztürk zamanında başlıyor. Daha sonra Tevfik Alyanak ve Ensari Bulut döneminde de çalışmalar devam ediyor. Ensari Bulut döneminde yüzde 23 kat karşılığı sözleşme imzalanıyor ama sonuç alınmıyor. İki ada var. O sırada bir adada inşaatlar bitiriliyor. Metin Solak döneminde ‘Belediyenin yerleri aynı parselde olsun’ diyorlar ve ilk biten inşaatlardan belediyeye pay vermiyorlar. 22169 ada 1 parselde yapılacak yerlerden belediyeye hak verelim diyorlar. Ticarette böyle bir şey olmaz. Belediyenin konutları o dönem verilmiş olsaydı biz de kendi dönemimizde diğer parsel için ‘Siz bu işi yapamıyorsunuz’ derdik ve sözleşmeyi feshederdik. Ancak belediyenin 15 daire, 8 dükkanı var, bunu bitirmeleri gerekiyordu. Biz de o dönem bitirsinler, belediyenin hakkını belediyeye versinler diye bekledik. O dönemde Türkiye’de ekonomik koşullar da sorunluydu. Bize ‘Süre uzatın’ dediler, biz de uzattık. Benim orada birkaç defa ihtarım var bir an önce yapıp bitirilmesi için. Amacımız teşvik edip bir an evvel bitirmelerini sağlamaktı. Hafriyatlarını yaptılar, bitiremediler. Daha sonra Utku Gümrükçü dönemine geldi, onlar da feshetmemişler. Onur Emrah Yıldız döneminde de feshedilmemiş. Böyle yürüyor” dedi.

“Bu hatayı yapanlar vefat etti”

“Söz konusu olan belediyenin alacakları… Bunu almak için ne yapmak gerekiyor” sözleriyle devam eden Arslan, “Feshederlerse hata yapanlar işin içinden nasıl çıkacak? Hukuki bir konu. Bize tebligat geldi. AK Parti’nin en son yaptığı başvurudan önce Danıştay’ın verdiği kararla Savcılık soruşturmasına geçildi. Zaten soruşturma devam edip ifadeler alınıyor, mahkemeye verilecek. Ancak bu arkadaşlarımız işgüzarlık yapmışlar, sanki bu hata yeni yapılmış kendileri işin içinde yokmuş gibi kalkıp suç duyurusunda bulunmuşlar. Ne olur? Bu iki dosyayı birleştirip tek dosya yaparlar, ayrı olarak yürümez. Arap saçına dönmüş. Ben böyle bir hataya yol açmadım ki… Belediyenin bitmiş konutlarını verme, başka bir parselden ver… Bunu yapan onlar. O zamanki CHP-AK Parti Meclis üyeleri ve belediye başkanları bunu çıkmaza sokmuşlar. Biz işin bitirilebilmesi için gayret göstermişiz. O zaman karşımızda bir kooperatif var, ekonomik koşullardan da üye toplayamamışlar. Hala inşaata başlanmamış. Bu mahkemelere gidecek, her şeye ortaya çıkar. Bu hatayı yapan Galip Öztürk, Ensari Bulut, Metin Solak vefat etti. Bunun çözülmesi lazım. O zaman yüzde 23 ile verilmiş, bugün feshedilirse yüzde 46 ila 50 ile yapabilecek kat karşılığı verilirse bu iş çözülür. Bugünün koşullarında orası yüzde 50 karşılıkla verilir” mesajı verdi.

Önceki başkan Gümrükçü: Olumsuz sonuçlanacağını düşünmüyorum!

Konuyla ilgili önceki dönem belediye başkanı Utku Gümrükçü de şu açıklamaları yaptı:

“Yaklaşık 5 sene önce Belediye Başkanlığımız döneminde satış kararını aldığımız fakat ekonomik gerekçeler ve katılımcı sayısının azlığından dolayı iptal ettiğimiz bir satış ihalesi ilgili soruşturma izni verilmiş. İşlem gerçekleşmediği için olumsuz sonuçlanacağını düşünmüyorum. Umarım bu kooperatif konusu hızlı bir şekilde Çiğli halkının menfaatine olacak şekilde çözülür…”

AK Parti’den Başkan Yıldız’a uyarı geldi: Aynı davranışı sergiliyorlar!

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çiğli Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Kaner, “Sayıştay ve mülkiyet müfettişlerinin bulguları var. Bu bulgular kapsamında da açılan soruşturmalar var. O soruşturma kapsamında eski belediye başkanları ve meclis üyeleri hakkında görevi kötüye kullanma suçundan soruşturma izni verilmiş. Onlar da Danıştay’a itiraz etmişler. Uzun bir süre Danıştay inceledikten sonra itirazı reddedip ‘kavuşturma’ izni vermiş. Onunla ilgili yeni bir gelişme yaşandı, işin özü bu. Çiğli’nin 28 yıllık kanayan yarasına Danıştay da kayıtsız kalmadı, eski dönemlerin soruşturulmasına izin verdi. Yeni dönemde de mevcut Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız ve ekibi daha önceki dönemlerde de görülen aynı davranışları sergileyip Çiğlili’nin hakkını korumadığı için bu son dönemlerde yapılan soruşturmanın bununla birleştirilme ihtimali olabilir ya da müstakil bir soruşturma yapılabilir. Eylemler aynı, kişiler ve dönem farklı. Bu konuda hala ısrarla Çiğlili’nin hakkına sahip çıkılmıyor” ifadelerini kullandı.