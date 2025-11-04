Muğla’nın Bodrum ilçesi Güvercinlik Mahallesi’nde saat 21.00 sıralarında ana su isale hattında patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle sular metrelerce havaya fışkırdı. Tonlarca su caddeye akarak kısa sürede su birikintilerine neden oldu. Olay sırasında yoldan geçen araçlar ilerlemekte zorlanırken, sürücüler ani su basıncı ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle güçlük yaşadı.

Ekipler sevk edildi, yol kontrollü trafiğe açıldı

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekipleri ile polis sevk edildi. Polis, patlamanın bulunduğu güzergâhta trafiği tek şeritten kontrollü şekilde sağladı. Zaman zaman trafikte yoğunluk oluştu. MUSKİ ekipleri, hattın bulunduğu alanda çalışmalara başlayarak su akışını kesti ve patlamanın yaşandığı noktada bakım–onarım faaliyetlerine geçti.

Onarım sürerken trafik normale döndü

Suyun kesilmesinin ardından cadde üzerindeki akıntı durdu ve trafik yeniden normal seyrine döndü. Ekiplerin bölgede gece boyunca onarım çalışmasını sürdüreceği öğrenildi. Patlamanın nedeni araştırılırken, çevredeki bazı mahallelerde kısa süreli su kesintileri yaşanabileceği bildirildi.