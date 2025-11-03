Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi kapsamında Muğla’da toplam 6 bin 297 sosyal konutun yapımı hızla devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ iş birliğiyle yürütülen proje, dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı hedefliyor.

6 ilçede eş zamanlı konut hamlesi

Türkiye genelinde milyonlarca vatandaşa umut olan “İlk Evim, İlk İş Yerim” sosyal konut projesi, Muğla’da da büyük bir hızla ilerliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı) tarafından yürütülen proje kapsamında, il genelinde 6 ilçede eş zamanlı inşaat faaliyetleri sürüyor.

Toplam 6 bin 297 konutun ilçelere göre dağılımı ise şöyle:

Menteşe: 5 bin 400 konut

Bodrum: 500 konut

Milas: 200 konut

Kavaklıdere: 50 konut

Köyceğiz: 47 konut

TOKİ’nin sosyal konut hamlesi büyüyor

TOKİ’nin Türkiye genelinde yürüttüğü sosyal konut projeleri, özellikle dar gelirli ve orta gelirli vatandaşların kolay koşullarda ev sahibi olmasını sağlıyor.

Muğla’daki projede de aynı hedef doğrultusunda çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Yetkililer, konutların modern yaşam standartlarına uygun, enerji verimliliği yüksek ve depreme dayanıklı şekilde inşa edildiğini vurguluyor.

