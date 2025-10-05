Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Göztepe, evinde ağırladığı RAMS Başakşehir’i 1-0 mağlup ederek yenilmezliğini sürdürdü. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, galibiyetin önemine vurgu yaparken takımın oyun performansını da eleştirdi.

“3 puan bizim için çok önemliydi”

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Stoilov, maçın sonucu kadar sahadaki mücadelenin de önemli olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Gerçekten bizim adımıza çok önemli bir galibiyetti. Çok güçlü bir rakibe karşı oynadık ve 3 puan almak bizim için çok değerliydi. Belki evimizde oynadığımız en iyi maç değildi, futbol tarzımızdan memnun kalmadım ama bu galibiyet moral açısından çok önemliydi.”

Stoilov, özellikle hücum hattında beklenen verimin alınamadığını dile getirerek, “Savunmada iyiydik ama hücum anlamında gelişmemiz gerekiyor. Öndeki oyuncuların performanslarını artırmaları şart” dedi.

“Oyuncular gereğinden fazla baskı hissetti”

Bulgar teknik adam, futbolcuların üzerindeki psikolojik baskıya da dikkat çekti:

“Oyuncular bu maçın önemini biliyordu, bu da üzerlerinde ekstra baskı oluşturdu. Ancak büyük takımlarda oynayan futbolcular bu baskıyı yönetmeyi bilmelidir. Göztepe forması giyen her oyuncu bu sorumluluğu taşımak zorunda.”

Stoilov, takımın mental dayanıklılığını artırmak için psikolojik hazırlıkların da süreceğini kaydetti.

“Taraftarlarımız bizim için çok değerli”

Basın toplantısında tribün desteğinin önemine ayrı bir paragraf açan Stoilov, taraftarların cezalar nedeniyle tribünlerde eksik olmasının takımı etkilediğini belirtti:

“Taraftarlarımız her zaman inanılmaz bir destek veriyor. Onlar bizim en büyük gücümüz. Umarım alınan cezalar sona erer. Bugün biraz sıkıcı bir atmosfer vardı, bu bize göre değildi. Biz taraftarlarımızla coşkulu bir futbol oynamaya alıştık.”

Stoilov, bir sonraki iç saha maçında tribünlerin yeniden dolmasını umut ettiğini söyleyerek, “Taraftarımız olmadan tam bir aile gibi hissedemiyoruz” dedi.

“Hücumda ve duran toplarda gelişmeliyiz”

Deneyimli teknik adam, takımın savunmada istikrarlı bir performans sergilediğini ancak hücum organizasyonlarında eksik kaldıklarını ifade etti:

“Savunmada çok geliştik, bu bir takım çalışması. Ama hücumda daha özgüvenli, daha etkili olmalıyız. Ayrıca duran toplar konusunu da geliştirmemiz gerekiyor. Bu alanlarda yoğun çalışmalar yapacağız.”

“Problemleri görmezden gelmeyeceğiz”

Stoilov, galibiyetlere rağmen takımın eksik yönlerini görmezden gelmeyeceklerini vurguladı:

“Şu ana kadar kaybetmedik ama hedeflediğimiz seviyede değiliz. Gözlerimizi problemlere kapatmayacağız. Benim anlayışım, sorunların üzerine gidip çözüm üretmektir. Hücumda daha yaratıcı olmalı, pozisyonları daha iyi değerlendirmeliyiz.”

Tecrübeli teknik adam, açıklamalarını “Göztepe’nin her alanda daha iyi olması için çalışmaya devam edeceğiz” diyerek tamamladı.