İzmir’de esnaf teşkilatlarının seçim süreci devam ederken, Yeşilyurt Esnaf ve Sanatkârlar Odası’nın genel kurulu yoğun katılımla gerçekleştirildi. Genel kurulda mevcut başkan Gürol Çiftçi, aldığı oylarla yeniden göreve seçilerek güven tazeledi.

Yalçın Ata genel kurula katıldı

Genel kurula, İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata da katılarak destek verdi. Divan başkanlığını ise İESOB Başkan Danışmanı Mustafa Ak üstlendi.

Sandıktan istikrar çıktı

Yapılan oylama sonucunda Gürol Çiftçi 253 oy alarak yeniden başkanlığa seçildi. Diğer adaylardan Harun Malkoç 161 oyda kalırken, Ramazan Suna ise 48 oy aldı. Sonuçlarla birlikte esnafın tercihini istikrardan yana kullandığı yorumları öne çıktı.

“Esnaf macera değil istikrar dedi”

Seçim sonuçlarının ardından konuşan Gürol Çiftçi, genel kurula katılımından dolayı Yalçın Ata’ya teşekkür ederek, esnafın bilinçli bir tercih yaptığını vurguladı. Çiftçi, “Tecrübe kazandık. Esnaf, macera yerine istikrarı tercih etti. İESOB Başkanımız da göreve geldiği günden bu yana istikrarlı bir duruş sergiliyor. Bize destek oldular, bundan sonra da Yalçın Ata Başkanımızla birlikte yol yürüyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Ata: “Demokrasi ve hoşgörü ön planda”

Genel kurulda söz alan Yalçın Ata ise İzmir esnaf teşkilatlarında demokratik kültürün güçlü olduğuna dikkat çekti. Ata, “İzmir’deki genel kurullar şeffaf ve demokratik bir ortamda yapılıyor. Adaylar birbirine saygı duyarak yarışıyor, projelerini anlatıyor. Önemli olan camia içinde dayanışmayı ve hoşgörüyü korumak” dedi.

“Tabanın sesine kulak veriyoruz”

İESOB olarak esnafın iradesine büyük önem verdiklerini belirten Ata, “Esnafın sandıkta belirlediği yöneticilere destek olmak bizim görevimizdir. İzmir Birliği olarak tabanın sesine kulak veriyoruz. Genel kurulun Yeşilyurt Esnaf ve Sanatkârlar Odası’na hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Yeşilyurt’ta yeni dönem başladı

Genel kurulun ardından Yeşilyurt Esnaf ve Sanatkârlar Odası’nda yeni dönem resmen başlamış oldu. Seçim sonuçlarının, oda çalışmalarına ve esnaf camiasına olumlu yansımalar sağlaması bekleniyor.