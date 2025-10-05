İzmir’in Kemalpaşa ilçesine bağlı Nazarköy, Nif Dağı’nın yamaçlarında konumlanan yapısıyla hem kültürel mirası hem de doğal güzellikleri bir arada sunuyor. İlçeye yaklaşık 5-6 kilometre uzaklıkta bulunan köy, 350 kişilik nüfusuyla yıllardır nazar boncuğu üretimiyle tanınıyor. 1950’li yıllarda “Kurudere” adıyla kurulan yerleşim, 2007 yılında boncuk ocaklarının yoğunluğundan dolayı resmen “Nazarköy” adını aldı.

Yarım Asırlık Boncuk Geleneği

Köyde boncuk üretimi 50 yılı aşkın süredir ustalıkla devam ediyor. Göz boncuğu, karagöz, plaka, şekerlik ve zar boncuğu en çok üretilen çeşitler arasında yer alıyor. Boncuk yapımı yüksek sıcaklıkta çalışmayı gerektirdiğinden, ustalar özel gözlükler kullanıyor. Üretim sürecinde “sındırgı-sıdır demiri”, “ray demiri”, “çelik çubuk” ve “merteke” gibi geleneksel aletlerden yararlanılıyor. Renklerin canlılığını sağlamak için cam hamuruna özel boyalar ekleniyor. Boncukçuluk yalnızca el emeğiyle değil, köyün ekonomisiyle de iç içe geçmiş durumda.

Doğayla Bütünleşmiş Kafeler ve Kanyonlar

Nazarköy’ü cazip kılan bir diğer unsur da çevresindeki doğal alanlar. Kurudere Kanyonu, dağcılık kulüplerinin sıkça tercih ettiği yürüyüş rotaları arasında yer alıyor. Yaz aylarında serin suların aktığı dereler, ziyaretçilere şehirden uzak bir nefes alanı sunuyor. Köyde yer alan otantik kafeler ve kahvaltı mekanları, organik ürünlerle hazırlanan menüleriyle dikkat çekiyor. Misafirler bir yandan kahvaltılarını yaparken, diğer yandan boncuk ocaklarında ustaların üretim sürecini izleyebiliyor.

Çin Süs Eşyaları Atölye Sayısını Azalttı

Mahalle muhtarının aktardığı bilgilere göre, 2000’li yıllara kadar köyde doğan her çocuk boncuk üretimiyle yetişiyor, yaklaşık 12 ocak aktif olarak çalışıyordu. Ancak Çin’den ithal edilen ucuz süs eşyaları nedeniyle atölye sayısı yıllar içinde altıya düştü. Buna rağmen köy, geleneksel yöntemleri koruyarak üretimi sürdürmeye devam ediyor.

Nazarköy’e Ulaşım

Köye özel araçla İzmir-Ankara Asfaltı üzerinden Kemalpaşa’ya ulaşıldıktan sonra Torbalı yolunun 5. kilometresinden dönülerek erişim sağlanıyor. Toplu taşıma tercih edenler içinse İzmir’den kalkan Kemalpaşa dolmuşlarıyla ilçeye, ardından Kemalpaşa–Nazarköy hattındaki dolmuşlarla köye ulaşmak mümkün. Ayrıca Evka 3 metro istasyonundan hareket eden 988 numaralı ESHOT otobüsü de Kemalpaşa merkezine ulaşım imkânı sunuyor.

Nazarköy, hem kültürel mirasıyla hem de doğanın sunduğu huzurla İzmir’in en özel köylerinden biri olarak öne çıkıyor. Göz boncuğunun doğduğu bu yerleşim, hafta sonlarını doğa yürüyüşü, el sanatları keşfi ve kahvaltı keyfiyle değerlendirmek isteyenler için ideal bir rota olmaya devam ediyor.