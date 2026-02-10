Çeşme’de kamuoyunu yakından ilgilendiren bir ulaşım tartışması gündemde. Çeşme–İzmir Otoyolu'nun özelleştirilmesine yönelik iddialar, ilçe genelinde tepkilere neden oldu. Yapılan açıklamalarda, özelleştirme halinde geçiş ücretinin 53 TL’den 365 TL’ye yükselebileceği ileri sürüldü.

“Fahiş artış ilçeyi olumsuz etkiler” uyarısı

Konuya ilişkin yapılan değerlendirmelerde, olası fiyat artışının yalnızca sürücüleri değil, Çeşme’nin ekonomik ve sosyal yaşamını da doğrudan etkileyeceği vurgulandı. Açıklamada, bu artışın;

- turizm faaliyetlerini,

- esnafın işletme maliyetlerini,

- ilçeye günübirlik gelip çalışan emekçileri,

- ürün ve hizmet taşımacılığı yapan araçları,

- halkın serbest ve uygun maliyetli ulaşım hakkını olumsuz yönde etkileyeceği ifade edildi.

Sivil toplumdan ortak çağrı

Çeşme Kent Konseyi ve ilçedeki sivil toplum kuruluşları, söz konusu özelleştirme ihtimaline karşı ortak bir duruş sergileme çağrısında bulundu. Yapılan duyuruda, kararın Çeşme’nin “nefesini kesecek” nitelikte olduğu belirtilerek demokratik tepkilerin dile getirilmesi gerektiği kaydedildi.

Meydanda buluşma daveti

Sivil toplum temsilcileri, Çeşme halkını ve tüm duyarlı kesimleri meydanda bir araya gelmeye davet etti. Esnaf, turizm sektörü çalışanları, gençler ve kadınların katılımının önemine dikkat çekildi.

Toplanma bilgileri şöyle açıklandı:

Tarih: 11 Şubat 2026, Çarşamba

Saat: 10.00

Yer: Çeşme Belediye Meydanı

Basın da Çeşme’de olacak

Açıklamada, ulusal ve yerel basın mensuplarının da etkinlik için ilçeye geleceği, vatandaşların görüşlerini alarak Çeşme’nin sesini Türkiye genelinde duyurmayı amaçladıkları belirtildi.

“Ulaşım hakkı için birlik” vurgusu

Çağrıda, katılımcıların isterlerse pankart ve dövizleriyle meydanda yer alabileceği ifade edilerek, “Birlikte daha güçlüyüz” mesajı verildi. İlçe sakinleri, ulaşım hakkı ve yerel yaşamın korunması adına süreci yakından takip etmeye davet edildi.