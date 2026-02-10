İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheli yakalanırken, saklandığı adreste otomatik silah ele geçirildi.

Teknik ve fiziki takip sonuç verdi

Emniyet birimleri, organize suç örgütlerinin faaliyetlerini deşifre etmeye yönelik yürüttükleri teknik ve fiziki takipler sonucunda, kamuoyunda “Serdengeçtiler” olarak bilinen yapılanmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen Z.M. isimli şüphelinin izine ulaştı.

Çeşme’de villaya operasyon

Şüphelinin Çeşme ilçesinde bir villada saklandığını tespit eden ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda Z.M. yakalanarak gözaltına alındı.

Çok sayıda suçtan aranıyordu

Yakalanan şüphelinin yapılan GBT sorgusunda; yol kesmek suretiyle silahla birden fazla kişiyle yağma, gece vakti yağma, kasten yaralama, açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık, hükümlü veya tutuklunun kaçması ile sayı ve nitelik bakımından vahim silah ve mühimmat bulundurma gibi çok sayıda suçtan arandığı belirlendi. Z.M. hakkında bu suçlardan 14 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Villada otomatik silah ele geçirildi

Şüphelinin saklandığı villada yapılan aramalarda, 1 adet Uzi tipi otomatik silah, 1 adet 7.65 mm çapında tabanca ve bu silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirildi. Ele geçirilen silahlar incelenmek üzere emniyet birimlerine götürüldü.

Emniyetteki işlemleri sürüyor

Gözaltına alınan Z.M.’nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Yetkililer, organize suç örgütlerine yönelik operasyonların kararlılıkla süreceğini vurguladı.