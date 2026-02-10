İzmir’de Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) güncel yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Eş zamanlı baskınlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon savcılık koordinasyonunda yapıldı

Soruşturma, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü. Örgütün halen aktif olduğu değerlendirilen yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik uzun süredir sürdürülen teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda operasyon için düğmeye basıldı.

TEM ve istihbarat ekipleri sahadaydı

Operasyon, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla gerçekleştirildi. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

12 şüpheli gözaltına alındı

Yapılan baskınlarda, FETÖ’nün “güncel yapılanması” içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 12 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin örgütsel faaliyetlerinin ve bağlantılarının detaylı şekilde incelendiği öğrenildi.

Soruşturma derinleştiriliyor

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtilirken, soruşturmanın genişletilerek devam ettiği bildirildi. Yetkililer, örgütün güncel yapılanmasına yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.