Bildirimde, şirketin bu strateji doğrultusunda mevcut mağaza portföyünü gözden geçirdiği, marka ile uyumlu bir fiziksel ortam sunmayan ve finansal açıdan yeterli performans göstermeyen şubelerin kapatılmasına karar verildiği ifade edildi. Ayrıca, Starbucks’ın kahve dükkanlarına ve müşterilere daha yakın yatırımlara öncelik vereceği ve destek birimlerini de yeniden yapılandıracağı belirtildi.

Bildiride, dükkan kapanışlarının büyük bir kısmının bu mali yıl sonuna kadar tamamlanmasının planlandığı ifade edildi. Şirketin, dükkan kapanışları, destek organizasyonunun yeniden yapılandırılması ve diğer dönüşüm faaliyetleri nedeniyle yaklaşık 1 milyar dolarlık maliyet öngördüğü ve bu maliyetin yüzde 90’ının Kuzey Amerika operasyonlarına ait olduğu belirtildi. Toplam yeniden yapılandırma giderlerinin yaklaşık 150 milyon doları çalışanların ayrılma tazminatlarına, yaklaşık 400 milyon doları şirketin işlettiği mağaza varlıklarının elden çıkarılması ve değer kaybına, yaklaşık 450 milyon doları ise sözleşme süresi dolmadan gerçekleşecek mağaza kapanışlarına ilişkin maliyetlere ayrılacağı tahmin ediliyor.

Personel sayısı azaltılacak