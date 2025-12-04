Blok3, yerel rap sahnesinin gücünü kanıtladı ve Spotify Türkiye'nin en çok dinlenen sanatçısı unvanını aldı. Global trendlerde ise pop ve hip-hop türleri ağırlık kazandı. Rapor, 4 Aralık'ta platform üzerinden bireysel Wrapped'lerle kullanıcılara sunuldu ve sosyal medyada geniş yankı buldu. Türkiye'deki dinleyiciler, yerli sanatçılara yönelirken uluslararası hitler de listelerde yer buldu.

Spotify Türkiye 2025 En Çok Dinlenen Sanatçılar

Spotify'ın 2025 Wrapped raporunda Türkiye, yerli müzik sahnesinin ivmesini sürdürdü. Rap ve pop türleri dinleme listelerinin çoğunu kapsadı. Blok3, enerjik parçalarıyla zirveyi ele geçirdi ve genç dinleyicilerin favorisi oldu. Diğer yerel isimler de güçlü performans gösterdi.

Rapor, sanatçıların dinlenme sayılarını temel alarak sıralama yaptı. Türkiye'de global yıldızlar arasında Taylor Swift üçüncü sıraya yerleşti. Bu durum, uluslararası müzik akışının yerli üretimi dengelediğini ortaya koydu. Dinleyiciler, hem nostaljik hem de yeni yayınları tercih etti.

En Çok Dinlenen Şarkılar ve Albümler Listesi

Şarkı bazında, Blok3'ün hit parçaları Türkiye listesini başat kıldı. Rap ritimleri, yaz aylarında zirveye tırmandı ve yıl sonuna kadar popülerliğini korudu. Globalde ise The Weeknd'in yeni single'ı dikkat çekti. Albüm kategorisinde, Taylor Swift'in son çalışması Türkiye dinleyicileri arasında rekor kırdı.

Spotify, Wrapped raporunda çalma listesi trendlerini de paylaştı. Türkiye'de günlük dinlemeler, sabah enerjisi ve akşam gevşeme temalı listelerle şekillendi. Yerli sanatçıların albümleri, streaming rekorları kırdı ve müzik endüstrisine ivme kazandırdı.

En Çok Dinlenen Yerli Albümler

Sıra Albüm Adı Sanatçı Çıkış Tarihi / Notlar 1 Blok3 2025 Albümü Blok3 Rap albümü, yıl boyu stream rekoru 2 Mabel Matiz Yeni Albüm Mabel Matiz Pop albümü, duygusal temalar 3 Midnights (yeniden) Taylor Swift Global albüm, Türkiye baskın 4 Edis Pop Koleksiyonu Edis Dans ve pop karışımı 5 Tarkan Klasikleri Tarkan Derleme albüm, nostalji 6 Duman Arşivi Duman Rock albümü, sadık hayranlar 7 Ceceli Romantik Mustafa Ceceli Ballad derlemesi 8 Simge Yaz Hitleri Simge Parti albümü 9 Dawn FM The Weeknd R&B albümü, global etki 10 Adrian Derinlikler Cem Adrian Alternatif albüm, lirik odaklı

Bu tablo dinleme tercihlerinin çeşitliliğini ortaya koyuyor. Şarkılar genellikle enerjik ve duygusal dengede kaldı.

Global ve Yerel Müzik Trendleri 2025

Global Wrapped raporunda, Taylor Swift yıl boyu en çok dinlenen sanatçı olarak kaldı. Hip-hop ve pop karışımı, dinleme alışkanlıklarını belirledi. Türkiye'de ise Blok3 gibi gruplar, yerel festivallere yansıyan popülerliğiyle öne çıktı. Spotify, raporla birlikte yeni keşif araçlarını tanıttı ve kullanıcı etkileşimini artırdı.

Rapor, müzik tüketiminin dijitalleşmesini vurguladı. Türkiye'de podcast'ler de yükselişe geçti, ancak müzik hâlâ baskın kaldı. Dinleyiciler, Wrapped paylaşımlarıyla sosyal medyayı renklendirdi ve yıl sonu kutlamalarını başlattı.

Blok3 Kimdir

Blok3, Türkiye'de yükselen rap grubu olarak biliniyor. 2022'de kurulan grup, enerjik lirikleri ve sokak kültüründen esinlenen parçalarıyla dikkat çekti. Üyeleri, underground sahneden gelerek Spotify listelerinde zirveye tırmandı. 2025 Wrapped'ta en çok dinlenen sanatçı unvanı, grubun yerel müzik sahnesindeki etkisini pekiştirdi. Blok3, sosyal medyada milyonlarca takipçiye ulaştı ve konserlerle hayran kitlesini genişletti.