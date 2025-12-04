2025 yılında ekonomik tatil seçeneklerini araştıran Türk turistler, Türk Lirası’nın hâlen avantaj sağladığı ülkeleri tercih etmeye başladı. Döviz kurlarındaki dalgalanmaya rağmen bazı destinasyonlar düşük maliyetli tatil imkânı sunarken vizesiz giriş hakkı da bu rotaları daha cazip hale getiriyor. Son dönemde öne çıkan ülkeler arasında Filipinler, Arjantin ve Sırbistan dikkat çekiyor.

Filipinler ekonomik tropik kaçamaklar için öne çıkıyor

Türk Lirası'nın Filipin pesosu karşısındaki avantajı, Filipinler’i uygun fiyatlı tropik tatil arayanlar için ideal bir seçenek haline getiriyor. Kış aylarında yaz atmosferini yaşamak isteyenler, ülkenin turkuaz suları ve beyaz kumlu plajlarında ekonomik bir tatil yapabiliyor. El Nido, Boracay ve Cebu gibi popüler bölgelerde konaklama ve aktivitelerin Türkiye’ye kıyasla daha ulaşılabilir olması talebi artırıyor. Ülkeye 30 güne kadar vizesiz giriş yapılabilmesi de tercih nedenleri arasında yer alıyor.

Arjantin düşük maliyetli uzun rotalarıyla dikkat çekiyor

Ekonomik krizin etkisiyle Arjantin pesosunun ciddi değer kaybetmesi, Türk turistler için beklenenden daha uygun maliyetler oluşturuyor. Başkent Buenos Aires’te yeme-içme ve konaklama harcamalarının Türkiye’ye göre daha hesaplı olması, ülkeyi popüler hale getirdi. UNESCO korumasındaki Iguazu Şelaleleri’nden Patagonya’nın eşsiz doğasına uzanan geniş gezi rotası, kültürel ve doğal açıdan zengin bir deneyim sunuyor. Türk vatandaşlarının 90 güne kadar vizesiz seyahat edebilmesi ise Arjantin'i ayrıcalıklı kılıyor.

Sırbistan yakınlığı ve uygun fiyatlarıyla ilgi görüyor

Türkiye’ye yakın konumu ve vizesiz giriş imkânı sayesinde Sırbistan, Avrupa’da ekonomik tatil arayanların ilk tercihleri arasında yer alıyor. TL’nin hâlâ değerli olduğu ülkeler arasında bulunan Sırbistan’da özellikle Belgrad, nehir kıyısı kafeleri, tarihi sokakları ve gece hayatıyla öne çıkıyor. Novi Sad ve Niş gibi şehirlerde ise ulaşım, yeme-içme ve konaklama maliyetleri Türkiye’ye göre daha düşük seviyelerde. Kısa uçuş süresi, ülkeyi kısa süreli tatiller için de ideal bir rota haline getiriyor.

Türk turistin yurt dışı trendi değişiyor

2025 itibarıyla Türk Lirası’nın hâlâ avantaj sağladığı destinasyonlar, ekonomik tatil arayışındaki turistler için önemli bir alternatif oluşturuyor. Vizesiz giriş, düşük maliyet ve zengin gezi seçenekleri sunan Filipinler, Arjantin ve Sırbistan’ın önümüzdeki dönemde de yoğun talep görmesi bekleniyor.