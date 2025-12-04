Evlerde kullanılan güçlü temizlik ürünlerinin birlikte uygulanmasının ciddi kimyasal reaksiyonlara neden olabileceği bir kez daha gündeme geldi. Uzmanlar, temizlikte sıkça yapılan bu hatanın zehirli gaz oluşumu nedeniyle solunum problemleri ve ağır zehirlenmelerle sonuçlanabileceğini belirtiyor.

UKHSA tehlikenin boyutuna dikkat çekti

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), sosyal medya üzerinden yaptığı bilgilendirmede, çamaşır suyu, kireç çözücü ve lavabo açıcı gibi ürünlerin asla karıştırılmaması gerektiğini açıkladı. Kurum, bu maddelerin birleşmesiyle ortaya çıkan gazların sağlığı doğrudan tehdit ettiğini, temizlik sırasında her zaman üretici talimatlarının esas alınması gerektiğini vurguladı.

Acil müdahalelerde artış yaşandı

Benzer bir uyarı yılın başında Bedford İtfaiye ve Kurtarma Servisi’nden geldi. Servis, yanlış kimyasal karışımlar nedeniyle birçok evde acil müdahalede bulunmak zorunda kaldığını belirtti.

BFRS Grup Komutanı Mark Garrett, sıradan temizlik ürünlerinin bile uygunsuz şekilde birleştirildiğinde ölümcül sonuçlara yol açabileceğini dile getirerek vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Garrett, kötü hisseden kişilerin ortamı derhal terk etmesi ve acil yardım istemesi gerektiğini hatırlattı.

Temizlikte güvenli kullanım kuralları yaşamsal önem taşıyor

Uzmanlar, kimyasal ürünlerin ev ortamında güvenle kullanılabilmesi için temel bazı kurallara mutlaka uyulması gerektiğini belirtiyor. Buna göre temizlik ürünleri kesinlikle karıştırılmamalı, etiket talimatları dikkate alınmalı ve ortam her zaman havalandırılmalı. Ürünlerin orijinal ambalajlarında saklanması, çocukların erişemeyeceği alanlarda bulundurulması ve yüzeyler arası geçişlerde bol suyla durulama yapılması öneriliyor.

Tıkanıklık açmak gibi işlemlerde kişisel karışımlardan uzak durulması, gerektiğinde profesyonel destek alınması ve son kullanma tarihi geçen kimyasalların doğru şekilde imha edilmesi gerektiği de vurgulanıyor.

Uzmanlardan topluma dikkat çağrısı

Yetkililer, temizlik ürünlerinin yanlış kullanılmasının yalnızca solunum problemleri değil, ciddi zehirlenmeler ve uzun süreli sağlık sorunları da doğurabileceğini belirtiyor. Evlerde basit görünen hataların ağır sonuçlara dönüşmemesi için vatandaşların güvenli kullanım kurallarına uyması gerektiği ifade ediliyor.