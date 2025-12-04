Kış aylarının en sevilen yemeklerinden biri olan kuru fasulye, hem besleyiciliği hem de sofralara kattığı sıcaklıkla sık sık tercih ediliyor. Buna karşın fasulyenin gaz yapması, birçok kişinin bu lezzeti temkinli tüketmesine neden oluyor. Uzmanlar ise doğru tekniklerle pişirildiğinde gaz sorununu azaltmanın mümkün olduğunu ifade ediyor.

Pişirirken uygulanabilecek basit ama etkili öneriler

Kuru fasulyeyi daha hafif bir hâle getirmek için uzmanlar birkaç pratik yöntemin düzenli uygulanmasını tavsiye ediyor. Bu yöntemlerden ilki, haşlama suyuna az miktarda kimyon ve kekik eklemek. Kimyonun gaz yapıcı maddeleri parçalamadaki etkisi, fasulyeyi daha sindirilebilir hâle getirirken kekik de benzer şekilde fayda sağlıyor.

Fasulyeyi geceden suda bekletmek gazı azaltıyor

Uzmanlara göre kuru fasulyenin 8 ila 12 saat önceden suda bekletilmesi, içindeki oligosakkaritlerin suya çözünmesi sayesinde gaz oluşumunu önemli ölçüde düşürüyor. Bu yöntemin, fasulyenin hem daha hızlı pişmesine hem de daha hafif bir tat kazanmasına katkı sağladığı belirtiliyor.

Yüzeye çıkan köpük mutlaka alınmalı

Haşlama sırasında oluşan köpüğün, gaz yapıcı maddelerin bir kısmını içerdiği biliniyor. Bu nedenle uzmanlar, pişirme aşamasında yüzeyde biriken köpüğün mutlaka alınması gerektiğini vurguluyor. Köpüğün temizlenmesi, fasulyenin daha rahat sindirilmesine yardımcı oluyor.

Az miktarda karbonat eklemek pişirmeyi kolaylaştırıyor

Bazı uzmanlar, haşlama suyuna çok az karbonat eklenmesinin hem pişirme süresini kısalttığını hem de gaz oluşumunu azalttığını ifade ediyor. Bu yöntemin özellikle sert fasulye türlerinde etkili olduğu belirtiliyor.

En etkili yöntem: Dörde bölünmüş patatesi haşlama suyuna atmak

Uzmanların en güçlü ve pratik yöntem olarak öne çıkardığı teknik ise haşlama suyuna dörde bölünmüş bir patates eklenmesi. Patatesin, fasulyede gaz yapan bileşenleri içine çekerek etkilerini büyük ölçüde azalttığı belirtiliyor. Pişirme sonunda tencerenin içinden çıkarılan patates sayesinde fasulyenin daha hafif, daha sindirilebilir ve midede rahatsızlık yaratmayan bir hâle geldiği aktarılıyor.

Doğru tekniklerle kuru fasulye daha hafif ve keyifli

Kuru fasulye, doğru pişirme yöntemleri uygulandığında hem lezzetinden ödün vermeden hem de gaz yapma sorunu en aza indirilerek tüketilebiliyor. Uzmanlar, bu basit tekniklerin düzenli olarak uygulanmasıyla fasulyenin daha hafif bir yemek hâline geleceğini belirtiyor.