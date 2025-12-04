Proje, 2014-2019 döneminde Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı zamanında başladı. Danıştay'ın 2021'de verdiği "kültürel alana AVM yapılamaz" kararı, ruhsatın iptaline yol açtı. Atakum Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Eylül ayında iş yerlerine resmi yazı gönderdi. AVM yönetimi henüz bir açıklama yapmadı, belirsizlik işletme sahiplerini zorluyor.

Citymall AVM Ruhsat İptali ve Tebligat Süreci

Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yıldız, ruhsat iptalinin zorunlu olduğunu belirtti. İlçe belediyesi, iş yeri açma ruhsatlarını düzenlemişti. Ancak Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin mahkeme kararıyla AVM ruhsatını iptal etmesi üzerine, Atakum da kendi ruhsatlarını geri çekti. Tebligatlarda, "Yapı kullanma izin belgesi olmayan yerlere ruhsat verilemez" ifadesi yer aldı.

İşletmelere gönderilen yazılarda, faaliyetlerin derhal sonlandırılması istendi. Yıldız, "Biz sadece iş yeri ruhsatlarını iptal ettik, mühürleme Büyükşehir'in yetkisinde" dedi. Eylül ortasında başlayan süreç, Kasım sonunda hızlandı. İş yerleri, tebligat sonrası fiilen çalışmaya devam etti ancak 4 Aralık tarihi belirleyici oldu.

Mühürleme Operasyonu ve İşletme Etkileri

4 Aralık'ta Samsun Büyükşehir Belediyesi, Citymall AVM'nin ana girişini mühürleyecek. Atakum Belediyesi ekipleri ise aynı anda 80'e yakın iş yerinin kapılarını kapatacak. Yıldız, "Süreç uzayınca bu tarihi belirledik, mahkeme kararı olmayan yerleri mühürleyeceğiz" açıklamasını yaptı. Bu adım, AVM'nin tamamen kapanmasını getirecek.

İşletme sahipleri, ani karar karşısında kaygılandı. Yıllardır faaliyet gösteren mağazalar, çalışanların ve tedarikçilerin geçim kaynaklarını kaybetme riskiyle karşı karşıya. Vatandaşlar da alışveriş alışkanlıklarını değiştirmek zorunda kalacak. Bölgedeki diğer AVM'ler, artan müşteri trafiğiyle alternatif konumuna yükselecek.

Citymall AVM'nin Hukuki Geçmişi ve Gelecek Beklentileri

Citymall projesi, inşaat aşamasından beri tartışıldı. 2019'da CHP'li Cemil Deveci'nin belediye başkanı seçilmesiyle eleştiriler arttı. Deveci'nin eşi Gülay Deveci'nin müteahhitle ortak şirket kurması, kamuoyunda yankı buldu. Mimarlar Odası Samsun Şubesi Başkanı İshak Memişoğlu, 2020'de kapanma başvurusu yaptığını duyurdu. Odanın iddiası, AVM'nin hukuksuz açıldığı yönündeydi.

Mahkeme süreci, kültürel miras alanındaki yapılaşmayı hedef aldı. Danıştay kararı kesinleşince, ruhsatlar zincirleme iptal edildi. AVM yönetimi, sessizliğini korurken, bazı mağazalar mahkeme yolu arıyor. Süreç, Samsun'un imar politikalarını yeniden gündeme getirdi. İşletmelerin taşınma planları, kapanma sonrası hızlanacak.

Bu gelişme, benzer projelerdeki denetim eksikliklerini ortaya koydu. Samsun'da alışveriş merkezleri sektörü, Citymall'ın kaybıyla rekabet dinamiklerini değiştirecek. Yetkililer, mühürleme sonrası yıkım veya yeniden yapılandırma seçeneklerini değerlendiriyor. Bölge sakinleri, kararın ekonomik yansımalarını yakından izliyor.