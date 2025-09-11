Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025-YKS kapsamında Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) tercih işlemlerinin başladığını açıkladı. Tercih süreci 18 Eylül saat 23.59’da sona erecek.

Tercih süreci 18 Eylül’de sona erecek

ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre adaylar, tercihlerini 18 Eylül 2025 saat 23.59’a kadar yapabilecek. Tercih işlemleri, T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle “ais.osym.gov.tr” adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

Kılavuz dikkatle incelenmeli

Yerleştirme sürecinde, 2025-ÖZYES Başvuru ve Tercih Kılavuzu’nda belirtilen ilke ve kurallar geçerli olacak. Bu nedenle adayların, tercihte bulunmadan önce kılavuzu dikkatle incelemeleri gerektiği vurgulandı.