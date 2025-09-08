Son Mühür- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 28 Ağustos–4 Eylül 2025 tarihleri arasında alınan 2025 Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS) tercihleri sonrası yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu. Adaylar, sonuçlara 8 Eylül 2025 Pazartesi günü saat 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr

adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile erişebilecek.

Üniversite kayıt işlemleri

Bir yükseköğretim programına yerleşen adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversiteler tarafından 11-17 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Elektronik kayıt imkanı

Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar, e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan “Üniversite E-Kayıt” uygulamasına turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit

adresinden 11-15 Eylül 2025 tarihleri arasında başvurabilecek. Elektronik kayıt işlemlerini 15 Eylül 2025 saat 23.59’a kadar tamamlayan adayların, sistemden işlemin başarıyla gerçekleştirildiğine dair onay yazısını görmeleri gerekiyor.

Belgelerin teslimi

E-kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, üniversitelerinin duyurduğu tarihler arasında gerekli belgeleri elden teslim edecek. Belgelerin eksiksiz ve belirtilen tarihlerde teslim edilmesi, ders kayıt sürecinde herhangi bir aksaklık yaşanmaması için önem taşıyor.